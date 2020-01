Publicitātes attēls

24. Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls “2Annas”, kas šogad no 10. līdz 16. februārim notiks Kaņepes Kultūras centrā un kino KSuns, izziņo konkursa programmu, – 65 jaunas, lieliskas filmas no visas pasaules.

Festivāla plašā, starptautiskā programma skatītājiem piedāvās 28 filmas Starptautiskajā īsfilmu konkursā, 18 filmas Baltijas īsfilmu konkursā, piecas filmas Starptautiskajā vidēja garuma filmu konkursā un 14 īsfilmas Starptautiskajā bērnu un jauniešu īsfilmu konkursā.

Īpaši vilinoša balva šogad tiks pasniegta Baltijas īsfilmu konkursa uzvarētājam – filmēšanas ekipējuma noma un iespēja veikt filmu pēcapstrādi 2000 eiro vērtībā – no kompānijām “BBRental” un “BBPostHouse”.

Īpaši atlasītā konkursa programmā “2Annas” piedāvā pašas jaunākās kā arī festivālos jau atzinīgi novērtētās filmas no Eiropas, Amerikas un Āzijas, iepazīstinot skatītājus ar aktualitātēm pasaules un pašmāju kino. Kopumā festivālam šogad tika iesniegtas 2654 filmas no visas pasaules.

Festivāla programmas direktore Laima Graždanoviča stāsta: “Šogad starptautiskā konkursa programmā būs iespējams redzēt gan jau pasaulē atzītas un godalgotas īsfilmas, kā, piemēram Kannās Zelta palmas zaru ieguvušo “Distance starp mums un debesīm” (The Distance Between Us and the Sky), režisors Vasilis Kekatos, un Berlinālē sudraba lāci ieguvušo dokumentālo filmu “Zilais puisis” (Blue Boy), režisors Manuels Abramovičs, gan tiešām jaunatradumus un nekur vēl nebijušas īsfilmas un vidējā garuma filmas.

Programma ir veidota tā, lai skatītājs var redzēt pasaules īsfilmu tendences un atrast ko unikālu un nekur neredzētu.

Piemēram, pateicoties #metoo kustībai un starptautiskajā sabiedrībā aktuālajai diskusijai par dzimumlīdztiesību, šogad saņēmām un uz ekrāniem vērosim vairākas filmas, kuras runā par šīm svarīgajām tēmām savas kultūras ietvaros.”

“2Annas” ir vadošais īsfilmu festivāls Latvijā un viens no svarīgākajiem šāda veida notikumiem Baltijā. Festivāls piedāvā filmas, kas paplašina kino tehniskās un mākslinieciskās robežas, stāsta par aktuālām tēmām, piedāvā nebijušu kino pieredzi gan satura, gan formas ziņā, uzsverot kino eksperimentālo dabu un veicinot jaunus meklējumus.

Festivāls popularizē īsfilmas žanru, skatot Baltijas filmu mākslas attīstību un tendences pasaules kontekstā. Īsfilmu festivālu organizē filmu studija “Urga”.