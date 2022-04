Publicitātes foto

50 skolēni visā Latvijā iepazīst "Mēness aptieku" farmaceitu ikdienas darbu







Ikgadējā karjeras izglītības programmā “Ēnu diena” 50 skolēni visā Latvijā iepazīst “Mēness aptiekās” strādājošo farmaceitu un viņu palīgu ikdienas darbu, kā arī ēno atsevišķus speciālistus uzņēmuma birojā Rīgā. Katrā noaptiekām, kas uzņem skolēnus, dienu kopā ar profesionāļiem pavada līdz trīs ēnām, tā katram programmas dalībniekam dota iespēja uzzināt un izprast iespējami vairāk par varbūtējo nākotnes profesiju – farmaceits.

“Šogad “Ēnu dienas” izvēlētā tēma ir profesijas medicīnā un esam gandarīti, ka attiecīgi nebijusi liela ir 6.-12.klašu skolēnu interese arī par farmaceitu un viņu palīgu darbu “Mēness aptiekās”. Iespēju pārliecināties, kāda ir mūsu kolēģu darba ikdiena, devām 50 skolēniem – iespējami tuvāk viņu dzīvesvietām visā Latvijā, bet pieteikumu bija daudz vairāk!

Saņēmām motivācijas vēstules no Rīgas, Olaines, Ludzas, Daugavpils, Jelgavas, Talsu, Liepājas un citu pašvaldību skolēniem, un saistošāko bija uzrakstījis viens no jaunākajiem pretendentiem – trīspadsmitgadīgais Markuss Bitenieks no Aizputes, kurš nelielajā vēstulē argumentēti izklāstīja, kādas ir viņa jau pašreizējās zināšanas un stiprās puses, lai nākotni saistītu ar medicīnu, un viena no tām – vēlme palīdzēt cilvēkiem – mūsuprāt, ir ļoti būtiska!

Esam pārliecināti, ka gan Markuss, gan pārējie skolēni “Ēnu dienā” pie mums gūs priekšstatu par farmācijas uzņēmumu darbinieku nozīmīgo lomu, lai iedzīvotāji maksimāli jebkuros apstākļos saņemtu farmaceitisko aprūpi, zāles un citas medicīnas preces.

Viens no mūsu ieteikumiem, lai katrs no viņiem patiešām pēc dažiem gadiem kļūtu par farmācijas studentiem – cik vien labi iespējams, mācīties ķīmiju, bioloģiju, svešvalodas un citus priekšmetus,” mudina „Repharm” personāla direktore Baiba Pedraudze.

Skolēniem ir liela interese par farmaceitu un viņu palīgu darbu “Mēness aptiekās”, un vairākus no viņiem Jaunajā Torņakalna aptiekā uzņem arī tās vadītāja Gunita Petrovica. Publicitātes foto

“Ēnu diena” ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un atbildīgākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, Latvijas mīlētāko zīmolu TOP trešo gadu pēc kārtas „Mēness aptieka” ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols Baltijā veselības nozarē. Par to liecina jaunākie Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.