6. janvārī virszemes TV apraides skatītājiem visā Latvijā jāveic TV programmu pārskaņošana Ieteikt







Līdz ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmumu par to, ka no nākamā gada bezmaksas zemes TV apraidē tiks pārraidītas piecas TV programmas, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) naktī no 5. uz 6. janvāri veiks izmaiņas TV apraides tīklā.

Tā rezultātā gan maksas, gan bezmaksas TV apraides skatītājiem ir jāveic kanālu pārskaņošana savos dekoderos. Ja programmu pārskaņošana netiks veikta, bezmaksas apraidē esošās programmas skatītājiem nebūs redzamas. Pēc pārskaņošanas LTV1 un LTV7 programmas skatītājiem būs redzamas arī HD kvalitātē.

Kā ziņots iepriekš, atbilstoši NEPLP lēmumam, sākot no 2022. gada, bezmaksas zemes apraidē Latvijas iedzīvotājiem būs pieejamas divas sabiedriskās televīzijas programmas – LTV1 un LTV7 –, kā arī trīs komerciālo televīziju programmas – ReTV, TV24 un TV4. Jaunā programmu klāsta pārraidīšanai LVRTC veiks apjomīgas TV apraides tīkla izmaiņas, kas skars visu Latvijas teritoriju. Pēc tām arī iedzīvotājiem jāveic programmu pārskaņošana, lai TV programmas būtu redzamas.

Programmu pārskaņošana jāveic gan bezmaksas zemes apraides programmu skatītājiem, gan maksas zemes apraides programmu skatītājiem, jo arī maksas apraidē ir pieejamas bezmaksas programmas. Programmu atjaunošana neattiecas uz skatītājiem, kuri izmanto kabeļtelevīzijas, satelīttelevīzijas un Interaktīvās televīzijas pakalpojumus.

Lai mazinātu neērtības iedzīvotājiem, tehniskie darbi notiks naktī. To laikā īslaicīgi tiks apturēta bezmaksas apraidē esošo TV programmu, kā arī daļa maksas apraidē esošo programmu pārraidīšana.

Iedzīvotāji tiek aicināti veikt programmu pārregulēšanu 6. janvārī pēc plkst. 6.00 no rīta.

Pirms programmu pārregulēšanas iedzīvotāju ekrānos var parādīties dažādi uzraksti – vājš signāls, nav programmu, digitālās plūsmas atjaunošana u.c. Šādi uzraksti var arī neparādīties. Jebkurā gadījumā – iedzīvotāji aicināti nesatraukties, bet 6. janvārī, sākot no plkst. 6.00 no rīta, veikt automātisko kanālu meklēšanu, sekojot instrukcijām televizorā vai dekodera izvēlnēs.

Naktī uz 6. janvāri vienlaicīgi tiks veikti arī televīzijas 700 MHz frekvenču joslas atbrīvošanai nepieciešamie tehniskie darbi, lai šo frekvenču joslu nodotu mobilo sakaru operatoru rīcībā. Frekvenču joslas atbrīvošanas darbus LVRTC veica visu 2021. gadu un, līdz ar janvārī ieplānotajiem darbiem, frekvenču josla būs pilnībā atbrīvota un pieejama mobilo sakaru operatoriem.

Lai pārskaņotu kanālus, jāveic TV programmu automātiskā meklēšana:

1. Atrodiet dekodera (TV) satura rādītājā izvēlni “Programmu meklēšana”,

2. Izvēlieties automātisko meklēšanu sadaļā “Meklēšanas režīms”,

3. Spiediet OK izvēlnē “Sākt meklēšanu”.

Automātiskās kanālu meklēšanas pamācību var atrast dekodera vai televizora lietošanas instrukcijā. Katram televizora modelim un zīmolam tā var nedaudz atšķirties.

LVRTC vērš uzmanību, ka TV uztverošā antena, ko virszemes TV apraides skatītāji izmanto, nav jāregulē.

Informācija par bezmaksas TV apraides pakalpojumiem pieejama LVRTC interneta vietnē www.tvapraide.lv.

Kā ziņots, NEPLP organizētajā konkursā tiesības izplatīt TV programmas trīs brīvajās vietās bezmaksas zemes apraidē uz trīs gadiem ieguva SIA “VIDZEMES TELEVĪZIJA” ar televīzijas programmu “ReTV”, AS “TV Latvija” ar televīzijas programmu “TV24” un SIA “4.vara” ar televīzijas programmu “TV4”.

“ReTV” skatītājiem piedāvās plašu un daudzveidīgu saturu, aptverot reģionālās aktivitātes, veicot informācijas analīzi, nodrošinot saturu par kultūru, izklaidi, hobijiem, ceļojumiem un citām tēmām. “TV24” piedāvās informatīvi analītisku saturu, veicinot dialogu sabiedrībā un rosinot diskusijas par aktuālām tēmām, kā arī veidos izklaidējoša satura raidījumus.

Savukārt “TV4” turpmāk piedāvās ne tikai ierastos diskusiju raidījumus un konferences par nozīmīgām tēmām, bet arī sporta oriģinālsaturu, tai skaitā tiešraides no sporta spēlēm, kā arī sporta analīzi diskusiju raidījumos. Veselīgs dzīvesveids tiks veicināts ar rīta vingrošanu ēterā un dažādiem sarunu raidījumiem ar sportistiem un citiem viedokļu līderiem.