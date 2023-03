Jānis Zelmenis Foto. LETA © Edijs Pālens

Advokāta Zelmeņa apsūdzība krāpšanā saistīta ar "Latvijas naftas tranzītu"







Advokāta Jāņa Zelmeņa krāpšanas lieta esot saistīta ar AS “Latvijas naftas tranzīts”, vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “de facto”. LTV norāda, ka krāpšanas lietas apmērs esot gandrīz 18 miljoni eiro.

“Latvijas naftas tranzīta” lielākais īpašnieks ir Šveices jurista Rūdolfa Meroni kontrolētais “Ventbunkers”. Taču ir arī mazāki akcionāri – vairākas ārvalstu kompānijas – aiz kurām diezgan nepārprotami esot saskatāmi ventspilnieki. Kriminālas nepatikšanas draud arī “Latvijas naftas tranzīta” padomes loceklim, Lihtenšteinā dzīvojošajam britam Endrū Beikeram, kura vārds Ventspils tranzītbiznesa ofšoru tīklos atrodams jau 20 gadus, vēsta “de facto”.

Lai gan prokuratūras paziņojumā par tiesai nodotu lietu personu un uzņēmumu vārdi netika minēti, tas, ka apsūdzētais ir advokāts Jānis Zelmenis, kļuva zināms visai ātri. Tāpēc atšifrēt to, kas ir miljonus vērtā Latvijas akciju sabiedrība, starp kuras akcionāriem ir Jaunzēlandes uzņēmums, bet akciju pārņemšanā iesaistīts kādas Lihtenšteinas sabiedrības direktors, nenācās grūti. Tā ir kompānija “Latvijas naftas tranzīts”, kuras amatpersonu izmaiņas mediju uzmanības lokā bijušas jau pirms vairāk nekā piecpadsmit gadiem, stāsta LTV.

“Latvijas naftas tranzīta” tagadējie kontrolētāji ir saistīti ar Šveices juristu Rūdolfu Meroni – gan viņš pats, gan viņa sieva Lidija Meroni ir padomē, savukārt valdē ir viņa uzticības persona Aivars Gobiņš. Trešais padomes loceklis kopš 2018.gada pavasara ir Lielbritānijas pilsonis Endrū Džons Beikers, kurš jau ilgus gadus dzīvo Lihtenšteinā.

Kā noskaidroja “de facto”, par 2018.gada notikumiem “Latvijas naftas tranzītā” apsūdzība ir celta ne tikai Zelmenim, bet arī viņa senajam paziņam Beikeram. Lietas būtība – dažādu manipulāciju ar dokumentiem rezultātā Jaunzēlandes kompānijai “Global Oil Services Limited” (“Global Oil Services”) piederošo “Latvijas naftas tranzīta” akciju nonākšana Beikera pārstāvētās Lihtenšteinas firmas “Griffin Trust AG” (“Griffin”) īpašumā. Prokuratūras ieskatā, tas noticis prettiesiski, ļaunprātīgi izmantojot uzticību un ar viltu, proti – notikusi krāpšana, kā rezultātā Jaunzēlandes kompānijai nodarīti 17,97 miljonu eiro zaudējumi.

Zelmenis interviju “de facto” sniegt negribēja, pirms tam atsūtot lakonisku komentāru: “Saistībā ar pret mani uzsākto krimināllietu un izvirzītājām apsūdzībām ir informēta gan Latvijas Zvērinātu advokātu padomes (LZAP) vadība, gan Maltas valdība. Apsūdzība pret mani celta nepamatoti, kas arī noskaidrosies tiesas izmeklēšanā. Sīkāku komentāru par manu turpmāko rīcību nebūs.”

Raidījums “de facto” sazvanīja arī “Griffin” biroju Lihtenšteinā, kur uz lūgumu runāt ar Beikeru tika pasaukts vīrietis ar britu akcentu. Par Beikeru sevi dēvējošais kungs paziņojis, ka viņam neesot nekādu oficiālu zināšanu par apsūdzībām, kas būtu izvirzītas pret viņu: “Es neesmu redzējis neko, kas attiecas uz Zelmeņa kunga lietu, un neesmu saņēmis nekādu lietu pats. Līdz tas notiks, es neko nevaru komentēt. Jebkurā gadījumā, pat ja man kaut kas jau būtu iedots, es, visticamāk, tāpat to nekomentētu.” Vaicāts, vai Beikers var komentēt vai noraidīt pārmetumus, ka viņš esot sadarbojies ar Zelmeni, lai viltotu dokumentus un apkrāptu “Global Oil Services”, lihtenšteinietis atbildēja: “Protams, es varu noteikti apgalvot, ka tās ir blēņas, jā.”

Jau vēstīts, ka gada sākumā LZAP lēma neatstādināt no profesionālo pienākumu pildīšanas krāpšanā lielā apmērā apsūdzēto advokātu Zelmeni.

Prokuratūra februāra beigās Rīgas pilsētas tiesai nosūtījusi krimināllietu, kurā advokāts Zelmenis apsūdzēts par to, ka personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās izdarījis krāpšanu lielā apmērā.

Neminot apsūdzētā vārdu, prokuratūra paziņojumā presei raksta, ka saskaņā ar apsūdzību laikā no 2016.gada marta līdz 2018.gada aprīlim kādas Lihtenšteinas sabiedrības direktors un tās pilnvarotais pārstāvis – apsūdzētais -, mantkārīgu motīvu vadīti, iepriekš vienojoties, nolēma ar viltu iegūt kādai Jaunzēlandes sabiedrībai piederošās Latvijā reģistrētas akciju sabiedrības (AS) papīra formas vārda akcijas, kuru piederību Jaunzēlandes sabiedrībai apstiprina Vārda akciju apliecība.

Apsūdzētā un direktora rīcībā nebija Vārda akciju apliecības, kas apstiprina to piederību Jaunzēlandes sabiedrībai, tāpēc viņi noziedzīgi vienojās par veidu, kā viltus ceļā iegūt apliecības dublikātu, uz kura plānoja veikt indosamentu jeb nodošanas uzrakstu.

Lai radītu iespaidu, ka izplānotās darbības apliecības dublikāta iegūšanai un akciju atsavināšanai ir veiktas likumīgi, apsūdzētais un direktors nolēma veikt krāpnieciskas darbības, sastādot dokumentus ar atpakaļejošiem datumiem atbilstoši tam laika periodam, kad viņi abi bija tiesīgi realizēt Jaunzēlandes sabiedrības pārstāvniecību un pieņemt lēmumus tās vārdā.

Direktors laikā no 2002.gada septembra līdz 2015.gada oktobrim ieņēma Jaunzēlandes sabiedrības direktora amatu, savukārt apsūdzētais līdz 2016.gada februārim bija šīs sabiedrības pilnvarotais pārstāvis ar ierobežotām pilnvarām.

Realizējot kopīgo noziedzīgo nodomu, apsūdzētais vērsās AS ar iesniegumu, kurā bija norādītas apzināti nepatiesas ziņas, ka Jaunzēlandes sabiedrības izsniegtā Vārda akciju apliecība ir nozaudēta, un prettiesiski pieprasīja AS izsniegt tās dublikātu, kas arī tika izsniegts. Par Vārda akciju apliecības dublikāta, datēta ar 2011.gada septembri, saņemšanu parakstījās apsūdzētais kā Jaunzēlandes sabiedrības tā laika pilnvarotais pārstāvis.

Turpinot iecerēto krāpšanu, 2018.gadā apsūdzētais un direktors personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās uzrakstīja patiesībai neatbilstošu indosamentu uz ar viltu saņemtā Jaunzēlandes sabiedrības Vārda akciju apliecības dublikāta, apzināti norādot nepatiesu, atpakaļejošu datumu – 2015.gada augustu. Indosamentā norādīja, ka Jaunzēlandes sabiedrība ar šo nodod 1046 AS vārda akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 17 182 eiro Lihtenšteinas sabiedrībai, uzskata prokuratūra.

Patiesībai neatbilstošu indosamentu Jaunzēlandes sabiedrības vārdā parakstīja apsūdzētais kā tās pilnvarotais pārstāvis un Lihtenšteinas sabiedrības vārdā direktors kā tās rīkotājdirektors.

Pēc tam apsūdzētais ieradās AS birojā, iesniedza direktora parakstītu pieteikumu un uzrādīja ar viltu iegūto Jaunzēlandes sabiedrības Vārda akciju apliecības dublikātu. 2018.gada aprīlī AS valde, uzticoties tam, ka apsūdzētā un direktora iesniegtie dokumenti un to saturs ir patiess, veica izmaiņas AS akcionāru reģistrā, pārreģistrējot Jaunzēlandes sabiedrībai piederošās 1.kategorijas (A) akcijas uz Lihtenšteinas sabiedrību, uzskata prokuratūra.

Tādā veidā apsūdzētais un direktors personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos un ar viltu, izkrāpa no Jaunzēlandes sabiedrības 1046 akcijas, kā rezultātā tās prettiesiski savā īpašumā ieguva Lihtenšteinas sabiedrība un tādējādi radīja Jaunzēlandes sabiedrībai mantisku zaudējumu 17 972 375 eiro apmērā, norādījusi prokuratūra.

Apsūdzētais, paužot attieksmi par celto apsūdzību, norādīja, ka savu vainu viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā neatzīst un izmantos savas Kriminālprocesa likumā garantētās tiesības, proti, nesniegs liecības.

Pret otru lietā iesaistīto personu – direktoru – kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka Zelmenis ir saistīts ar vairākiem uzņēmumiem. Piemēram, viņš ir valdes priekšsēdētājs un patiesais labuma guvējs AS “BDO Latvia”. Uzņēmuma mājaslapā teikts, ka “BDO Latvia” ir vienīgais starptautiskā “BDO” tīkla oficiālais pārstāvis Latvijā. “BDO International” ir piektais lielākais revīzijas un finanšu pakalpojumu uzņēmumu tīkls pasaulē.

2021.gadā Latvijā reģistrētais uzņēmums apgrozīja 1 429 188 eiro un strādāja ar 114 066 eiro peļņu.

Tāpat Zelmenis ar Vitu Liberti ir “Zvērinātu advokātu birojs BDO Law” īpašnieki.