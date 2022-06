Dārza darbi Rīgas apkārtnē. 20. gs. sākums. Fotogrāfe Paulīne Ķemers. Foto no LNVM krājuma

Brīvības bulvāra liepu alejā būs apskatāma etnogrāfisko fotogrāfiju izstāde







No 8. jūnija liepu alejā iepretim Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam Brīvības bulvārī 32, Rīgā būs apskatāma izstāde “Kamēr vēl laiks. Fotoetnogrāfijas sākums Latvijā”.

Tā veltīta agrīnajām etnogrāfiskajām fotogrāfijām Latvijā, no kurām senākās uzņemtas 19. gs. 60. gados. Kopumā izstādē iekļauts ap 170 vēsturisko fotogrāfiju.

Mūsdienās, kad jebkurš notikums uzreiz tiek dokumentēts ar viedtālruņu kamerām, grūti iedomāties, ka pagātnē ir palikuši daudzi īpaši notikumi, cilvēki, dzīvesveida parādības un prasmes, kuras netika dokumentētas un tādēļ nekad nebūs vizualizējamas. Tādēļ LNVM un citu atmiņas institūciju krājumā saglabātie agrīnie etnogrāfiskie fotouzņēmumi ir unikālas liecības, kas ne tikai rāda jau zudušās tradicionālās kultūras liecības, bet arī vēsta par nacionālās pašapziņas tapšanu un etnogrāfisko pētījumu aizsākumu Latvijā 19.–20. gadsimta mijā.

Agrīnajos fotouzņēmumos liela uzmanība pievērsta tradicionālajam apģērbam, akcentē LNVM speciālisti. Tas reti kad fotografēts ikdienišķos apstākļos. Vairumā gadījumu pēc fotogrāfa lūguma tika atrasts un uzģērbts pūra lādēs un skapjos glabātais tradicionālais apģērbs un tad inscenēta noteikta aina. Fotogrāfijās var nolasīt apģērba komplektācijas un valkāšanas tradīcijas, kā arī laiku, kad garderobē tika iekļautas jauna (pilsētas modes) apģērba daļas un audumi.

Senākajās etnogrāfiskajās fotogrāfijās redzamas arī dažādu amatu prasmes, viensētu ainava, tāpat arī antropoloģiskajiem pētījumiem uzņemti cilvēku portreti no visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem. Liepu alejā Rīgas centrā izstāde būs apskatāma līdz 28. jūnijam, no 30. jūnija līdz 22. jūlijam to izvietos “Dauderos”, bet no 25. jūlija līdz 5. septembrim tā būs aplūkojama Esplanādē.