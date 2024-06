“Ainārs Šlesers visdrīzāk kandidēs uz Rīgas mēra amatu!” Krištopans pirmo reizi publiski atklāj partijas plānus Ieteikt







“Pastāv trīs vēlēšanu cikls. Šīs (Eiroparlamenta) ir pirmās vēlēšanas, kur mums labi jānostartē, pēc gada Rīgas domes, pēc diviem gadiem un četriem mēnešiem Saeimas vēlēšanas!” TV24 Speciālizlaidumā atklāj Eiropas Parlamenta deputāts Vilis Krištopans.

“Šīs nav manas vēlēšanas, šis ir manas partijas izgājiens un mēs esam pateicīgi visiem tiem, kuri mums noticēja, ka mēs varam izglābt Latviju no ekonomiskās krīzes un par mums nobalsoja.

Ainārs Šlesers ir nolēmis palikt Rīgā vadīt partiju un visticamāk kandidēs uz Rīgas mēra amatu!” viņš pirmo reizi publiski pasaka.

EP vēlēšanās vislielāko vēlētāju atbalstu ieguvusi JV, otrajā vietā atstājot NA, un abi politiskie spēki tikuši katrs pie diviem EP deputātu mandātiem. Savukārt “Latvijas attīstībai”, AS, “Progresīvie”, “Saskaņa” un “Latvija pirmajā vietā” (LPV) vēlēšanās ieguvušas katra pa vienam EP deputāta mandātam, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas oficiāli publicētie provizoriskie vēlēšanu rezultāti.

EP no JV ievēlēts Valdis Dombrovskis un Sandra Kalniete, bet no NA – Roberts Zīle un Rihards Kols. LA Eiroparlamentā pārstāvēs Ivars Ijabs, AS – Pozņaks, “Progresīvos” – Staķis, “Saskaņu” – Nils Ušakovs, bet LPV – Vilis Krištopans.

CVK oficiāli publicētie provizoriskie vēlēšanu rezultāti gan var nedaudz var mainīties, jo vēl nav saskaitīti pasta balsošanas rezultāti. Iespēju balsot pa pastu izmantojuši 1497 Latvijas pilsoņi.