Svētdiena “Brīvkalnos”. Foto: Atis Jansons

Drošai braukšanai ziemā brauc trenēties uz autopoligonu! Ieteikt







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ir tikai viens ceļš uz drošu kustību, labu pašsajūtu pie stūres ziemā, un ved tas uz mācību treniņa trasēm.

Speciāli sagatavotos auto poligonos drošos ap­stākļos vari tuvoties slīdes robežai, netīši vai tīši to pārkāpt – vēl un vēlreiz, līdz tavas pareizās reakcijas kļūst automātiskas.

Labākais avots trašu kontaktinformācijai ir internetā – www.iauto.lv/trases. Tur redzam, ka pirmās šogad vārtus vērušas tās trases, kurās straujā un bagātīgā snigšana klājās uz cieta un līdzena pamata. “Biķernieki”, “333”, “Mūsa”. Profesionāla personāla pieskatīti un apkalpoti objekti. Tiem gan ir viens kopīgs trūkums – ātra sporta sacensību drošībai veidotas barjeras. Kuras tavam auto var kļūt bīstamas.

Tieši tādēļ izglītojošām (arī izklaidējošām!) nodarbēm “LA” eksperti par vispiemērotāko, tehnikai drošāko jau vairākus gadus atzīst “Brīvkalnu” trasi Liepājas šosejas 21. kilometrā – līdzena, bez barjerām un riepu krāvumiem malās (tie salā ir cieti kā akmens), bez transmisijai un riepām kaitīgām pārejām no asfalta uz ledu, jo nav jau te asfalta, trase iekārtota un laistīta sasalušā pļavā. Plata. Atšķirībā no kartodromiem vienā daļā tā pietiekami ātra, lai izmēģinātu slīdes un to labošanu īstos ikdienas lielceļu režīmos.

Cenas visur pērnajā līmenī – brauciens ar savu auto 10–15 eiro stundā (vairāk nu nekādi nevajadzēs, drīzāk otrādi, jau pēc minūtēm 20 būsi nosvīdis. Instruktoru padoms arī pieejams praktiski visur (atsevišķa samaksa). Ne uz “Brīvkalniem”, ne citur nevajadzētu braukt bez iepriekšējas pieteikšanās (kontakti atrodami aug­stāk minētajā portālā) – var gadīties, ka trāpat citu aizņemtā laikā un paliekat skatītāja lomā.

Un visbeidzot – BRĪDINĀJUMS! Nebrauciet uz dīķu, upju, ezeru ledus! Automobilim pietiekami stiprs tas kļūs, tikai sasniedzot 20–25 cm (mērījumus var veikt, izmantojot bļitkotāju urbi). Un šogad, kad bieza, pūkaina sega ātri pārklāja pavisam plānu ledutiņu, neļaujot sekojošam spelgonim tam piekļūt un nostiprināt, šo drošo biezumu tas daudzviet nesasniedz.