Aizliegtais ēdiens debesīs: pilotu ēdienkartē ir ierobežojumi, kas var glābt simtiem dzīvību







Pilota un otrā pilota darbs ir ļoti atbildīgs – viņi nodrošina visa lidojuma drošu norisi. Tāpēc uz klāja ir dažādi stingri noteikumi. Tie attiecas arī uz pilotu ēšanas paradumiem, vēsta portāls kukksi.de.

Atšķirībā no pasažieriem, kuri reisos var paši izvēlēties savu maltīti, pilotu ēdienkartē ir ierobežojumi – viņi nedrīkst ēst vienu un to pašu ēdienu. Tam ir vienkāršs, bet ļoti svarīgs iemesls – ja viens no ēdieniem izraisa ēdiena saindēšanos, tas ietekmēs tikai vienu pilotu. Tādejādi otrs pilots var turpināt nodrošināt lidojuma drošību.

Šis noteikums attiecas ne tikai uz pasažieru reisiem, bet arī uz kravas un militārajiem lidojumiem. Tas ir iekļauts Starptautiskās Civilās Aviācijas Organizācijas (ICAO) drošības prasībās. Pirms katra lidojuma piloti tiek instruēti paēst pietiekami, lai nodrošinātu stabilu asinsspiedienu un koncentrēšanos lidojuma laikā. Galu galā koncentrēšanās ir vissvarīgākais, atrodoties gaisā. Lai izvairītos no pārtikas saindēšanās riska uz zemes, piloti tiek arī aicināti starp reisiem un pieturvietās nepasūtīt vienu un to pašu ēdienu.

Pilotiem ir arī stingri noteikumi attiecībā uz alkoholu. Lai gan pasažieri drīkst patērēt alkoholu lidojuma laikā, pilotiem tas ir stingri aizliegts – un ne tikai uz borta. Viņi nedrīkst lietot alkoholu vismaz 24 stundas pirms lidojuma. Tāpat viņiem nav atļauts ēst desertus, piemēram, tiramisu, ja tie satur alkoholu. Lielākajai daļai aviokompāniju ir ļoti stingri kvalitātes un pārtikas drošības standarti, lai mazinātu saindēšanās risku.