Aizņemties bankā vai sakrāt – kā labāk iegūt finansējumu daudzdzīvokļu nama renovācijai? Ieteikt







Dzīvokļu īpašniekiem nav jābaidās, ka mājas renovācijai tiek ņemts aizdevums bankā. Tas nenozīmē, ka katrs mājokļa īpašnieks uzņemas kredītsaistības, kā arī dzīvoklis nekļūst par ķīlu, raidījumu ciklā “Tev pieder daudz vairāk kā tikai dzīvoklis” pauž Ekonomikas ministrijas (EM) Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders.

Reklāma Reklāma

Ar uzsaukumu “Tev pieder daudz vairāk kā tikai dzīvoklis!” SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) turpina kampaņu, kas paredzēta klientu informēšanai un izglītošanai par pieejamām atbalsta programmām daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. “Veicot aizņēmumu, lai veiktu nama renovāciju, tiek uzņemtās kopīgas saistības. Tas nozīmē, ka vienā [rēķina] ailīte maksājums palielinās, bet otra, par siltumu, samazinās. Tas ir tik vienkārši!” norāda EM pārstāvis.

Arī RNP valdes loceklis Mārtiņš Paurs uzsver, ka aizņemties namu renovācijai ir labi un to ir jādara, jo izmaksas tikai aug: “Tas ir vienīgais veids, jo sakrāt, lai renovētu māju, ir neiespējami. Bieži vien, ko mēs esam pēdējos gados novērojuši, īpaši Covid-19 laikā un Ukrainas kara sakarā, būvniecības izmaksas aug ļoti strauji. Bieži ir tā, ka krājot mēs no mērķa pat attālināmies. Salīdzinoši, ja māja būtu renovēta 2017. gadā, tas izmaksātu teju uz pusi lētāk nekā, ja māja to darīs šogad vai nākamgad.”

Savukārt M. Auders brīdina, ka valsts līdzfinansējums visiem ēku atjaunošanas projektiem nepietiks un, ja ir plāns daudzdzīvokļu namu renovēt, nepieciešamie projektēšanas darbi jāuzsāk pēc iespējas ātrāk. Projekta izstrādes ilgums ir atkarīgs no iesaistītajām pusēm – no pilnvaroto personu kapacitātes, dzīvokļu īpašnieku vēlmes un pieredzes. RNP valdes loceklis savukārt norāda, ka pēc lēmuma pieņemšanas, ka renovācija ir jāveic, projekta izstrādei un būvniecībai nepieciešami aptuveni divi gadi. “Pašreizējā “Altum” programmaā, atbilstoši programmas nosacījumiem, būvniecība jāpabeidz un projekts jānodod līdz 2026. gada 31. martam. Kas faktiski nozīmē, ka tagad būtu pats pēdējais brīdis pieņemt lēmumu un meklēt projekta vadītāju, kurš tālāk palīdzēs organizēt procesu – gan ar “Altum”, gan izvēloties projektētāju un būvnieku, gan banku, kas aizdos līdzekļus,” uzsver M. Paurs, informējot, ka RNP saviem klientiem nodrošina projekta vadības pakalpojumu.



Pilnu raidījuma “Tev pieder daudz vairāk kā tikai dzīvoklis” otro epizodi par daudzdzīvokļu namu renovāciju skaties sestdien, 20. aprīlī, TV24 ēterā plkst. 18:00 ar atkārtojumu svētdien plkst. 15:00 vai vietnē xtv.lv!