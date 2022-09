Foto: Karīna Miezāja

Aizsardzības ministrs: Latvijai ir jābūt gatavai, ja patvērumu lūgs mobilizācijai pakļautie Krievijas pilsoņi Ieteikt







Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņojums par daļēju mobilizāciju nepaaugstina militārā apdraudējuma līmeni Latvijā, tomēr Latvijai ir jāsagatavojas situācijai, ja patvērumu šeit lūgs mobilizācijai pakļautie Krievijas pilsoņi, aģentūrai LETA sacīja aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

Runājot pat to, kādai jābūt rietumvalstu reakcijai uz šo Putina paziņojumu, Pabriks atbildēja, ka kopumā nekam nav jāmainās, vismaz ne uz vājo pusi, proti, rietumvalstu līderiem vienotā balsī un stingri jāpasaka, ka Krievijas iecerētie viltus referendumi Ukrainā netiks atzīti nekādā formā un Ukrainas teritorija joprojām ir nedalāma. Tāpat rietumvalstīm ir maksimāli jāturpina Ukrainas atbalstīšana visos veidos. Vienlaikus Putina paziņojums šodien ir jāapspriež arī NATO līderu līmenī, pārliecināts ministrs.

Viņa skatījumā, šis Putina paziņojums lielā mērā nozīmē to, ka no vienas puses Krievija vēlas apskatīties, “kurš pirmais nodrebēs Rietumu auditorijā”. No otras puses, tas ir zināmā veidā apliecinājums līdzšinējām neveiksmēm, ka Krievija nav spējīga sasniegt ne savus militāros, ne politiskos mērķus Ukrainā. “Tas nozīmē, ka mēģinās mazliet vairāk piegriezt skrūves iekšpolitiski pašā Krievijā,” piebilda ministrs.

Līdz ar Putina paziņojumu Latvijai militāri draudi nav pieauguši, “jo mēs zinām, kas notiek viņu pusē”. Vienlaikus Latvijas armijas gatavība jau ilgstoši ir pietiekami augstā līmenī un atbilstoša arī šiem pēdējiem paziņojumiem. Latvija cieši sadarbojas ar NATO sabiedrotajiem, veicot nepārtrauktu situācijas monitoringu un izvērtējumu.

Vienīgais, ar ko Latvijai būtu jātiek skaidrībā gan politiskajā, gan sabiedriskajā vidē, ir par rīcību gadījumā, ja pie Latvijas robežām parādīsies Krievijas bēgļi vai patvēruma lūdzēji, kas nevēlas doties Krievijas armijā. “No vienas puses ir starptautiskās normas, kas liktu varbūt izskatīt patvēruma pieprasījumus, bet no otras puses jāsaprot, ka lielākā daļa Krievijas cilvēku nav pret Putina režīmu un nav mūsu vērtību atbalstītāji. Tāpat nav zināms, kas aiz viņiem slēpjas, tur var būt arī dažāda veida infiltrācijas mūsu teritorijā,” uzsvēra ministrs.

Pabriks uzskata, ka, parādoties šādam spiedienam, Latvijai patvērumu lūdzēju pieteikumu izskatīšanā jābūt maksimāli konservatīvai un piesardzīgai.

Vienlaikus Pabriks norādīja, ka mobilizējamiem Krievijas pilsoņiem ir citi virzieni, kurp doties, jo ir valstis, kur nevajag vīzas un ir vienkāršāka ieceļošana. “Zinot šo situāciju, tas būtu tikai normāli, ka izveidotos izvairīšanās no mobilizācijas pieaugums. Turklāt principā nav tādas daļējas mobilizācijas. Vai nu mobilizācija ir vai nu nav, un Krievijas pilsoņus ķers ciet Krievijā,” piebilda ministrs.

Vaicāts, kādi tad pasākumi būtu jāveic uz Latvijas austrumu robežas, gatavojoties iespējamiem riskiem, ministrs atbildēja, ka “nevajag strēbt karstu”, jo robežsardzes resursi patlaban ir pietiekami, lai tiktu skaidrībā ar situāciju. “Vienkārši jāzina, ka šajā momentā papildus šāds izaicinājums var rasties. Vienkārši patlaban ir jābūt labai izlūkošanai, kas mums jau ir, un robežsardzei ir jābūt papildus instruktāžai no Iekšlietu ministrijas puses. Ja būs nepieciešams, bruņotie spēki būs gatavi palīdzēt,” piebilda ministrs.

Jau ziņots, ka Krievijā tiks izsludināta daļēja mobilizācija bruņotajos spēkos, trešdien paziņoja Putins.

Pēc viņa teiktā, tiks mobilizēti tikai tie pilsoņi, kuri ir bruņoto spēku rezervē, un pirmām kārtām tie, kuri dienējuši bruņotajos spēkos, kuriem ir konkrētas militārās specialitātes un atbilstoša pieredze.

Iesauktie pirms nosūtīšanas uz vienību izies papildu militāro sagatavošanu, sacījis Putins.