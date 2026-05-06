Aizturēti kārtējie nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātāji 0

16:05, 6. maijs 2026
Ziņas Krimināls

Pirmajās pēc svētku darba dienās par nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadāšanu Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienests Augšdaugavas novadā aizturēja divas personas un no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas atturēja 15 personas.

Otrdien, 5. maijā, pārbaudot saņemto informāciju par valsts robežu nelikumīgi šķērsojošu personu pārvadāšanu, VRS Daugavpils pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta operatīvie darbinieki Tabores pagastā ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu apturēja “Chrysler” markas automašīnu, kuru vadīja Ukrainas pilsonis.

Pārbaudot automašīnu, konstatēts, ka tās salonā atrodas septiņas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kā arī noskaidrots, ka vēl viena persona slēpās grupas uzņemšanas vietā.

Tāpat Krimālizmeklēšanas dienesta robežsargi trešdienas, 6. maija, rītā Skrudalienas pagastā apturēja kādu “Audi” markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsonis. Automašīnas pārbaudes laikā tās salonā un bagāžas nodalījumā konstatētas septiņas aziātiskas izcelsmes persona bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.

Pret pārvadātājiem uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 285. 1 panta trešās daļas par liela personu skaita nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā.

15 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.

Valsts robežsardze atkārtoti aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi – par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likumpārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pat desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

