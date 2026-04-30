Līdz 2030. gadam Latvija varētu piesaistīt apmēram 100 tūkstošus migrantu, lai tos šeit nodarbinātu 0
Edgars Voļskis, pensiju sistēmas eksperts, ekonomikas zinātņu doktors un Rīgas Biznesa skolas asociētais profesors, TV24 raidījumā “Uzmanības centrā ekonomika” norāda, ka bez būtiskām reformām Latvijas pensiju sistēma ar nelieliem uzlabojumiem var darboties līdz apmēram 2050. gadam.
Tomēr ilgtermiņā galvenais izaicinājums būs darba tirgus — demogrāfijas dēļ strādājošo skaits samazinās, un līdz 2030. gadam varētu pietrūkt ap 100 tūkstošiem darbinieku.
Šo trūkumu nāksies kompensēt, visdrīzāk ar migrāciju, lai gan par to sabiedrībā izvairās runāt. Eksperts uzsver, ka būtiskākais jautājums ir nevis pati migrācija, bet gan valsts spēja ieceļotājus integrēt, lai viņi kļūtu par nodokļu maksātājiem, nevis pabalstu saņēmējiem.