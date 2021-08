Nesen ierīkotā nelegālo migrantu nometne Rudninku militārajā bāzē netālu no Viļņas. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/SCANPIX/LETA

Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Eiropas Savienības (ES) vēstnieks Irākā Mārtins Huts paziņojis, ka lidojumi no Irākas uz Baltkrievijas galvaspilsētu Minsku atcelti uz desmit dienām.

“Šķiet, ka šī informācija nodota no “Iraq Airways” visām valsts ceļojumu aģentūrām,” viņš sacīja ziņu aģentūrai BNS.

Informācija Minskas lidostas vietnē vakar liecināja, ka atcelts “Iraq Airways” lidojums no Basras, toties ieradies citas Irākas aviokompānijas – “FlyBaghdad” – reiss no Bagdādes.

Pēdējos mēnešos piedzīvotā intensīvā nelegālo imigrantu ieplūdināšana pār Lietuvas–Baltkrievijas robežu ir apzināta Aleksandra Lukašenko Baltkrievijas režīma rīcība, lai atriebtos kā Lietuvai, tā ES par sankcijām un atbalstu baltkrievu opozīcijai.

Kopš gada sākuma uz robežas aizturēto nelegālo imigrantu kopskaits šobrīd pārsniedz 4000, kamēr visā 2020. gadā tas bija 81. Lielākā daļa migrantu ir Irākas pilsoņi.

Irākas “tūristi”

Irākas valdība 3. augustā izveidoja komiteju, lai izmeklētu iespējamo irākiešu migrantu ievešanu Lietuvā caur Baltkrieviju. Tas notika pēc tam, kad jūlija beigās Lietuvu apmeklēja Irākas amatpersonu delegācija, kas migrantu nometnēs palīdzēja noskaidrot identitāti daļai ieceļotāju.

Pagājušajā ceturtdienā valsts līmeņa izmeklēšanu Lietuvas ārlietu ministram Gabrieļum Landsberģim apsolīja viņa Irākas kolēģis Fuads Huseins.

“Mēs neatbalstām [nelegālo imigrantu] kontrabandistus savā sabiedrībā. Tas ir mūsu pienākums aizsargāt mūsu pilsoņus neatkarīgi no tā, vai viņi atrodas mūsu zemē vai ārzemēs,” Bagdādē norādīja Huseins.

Iekustināt procesu lielā mērā izdevies, pārliecinot par problēmas nopietnību ES amatpersonas.

Jūlija sākumā Lietuvas–Baltkrievijas robežu apmeklēja Eiropadomes prezidents Šarls Mišels, kurš solīja nekavējoties runāt ar Irākas premjerministru Mustafu al Kadimi par iespējām repatriēt migrantus. Tobrīd viņu skaits Lietuvā bija “tikai” 1300.

2. augustā ar stāvokli Lietuvā uz vietas iepazinās ES iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone. “Mums jāliek skaidri saprast, ka ES teritorijai nav brīvas piekļuves. Lietuvai, ES un Šengenas valstīm ir pienākums novērst neatļautu piekļuvi. Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs, visa ES, tagad būtu kopā ar Lietuvu, lai aizsargātu mūsu kopīgo ārējo robežu ar Baltkrieviju,” viņa sacīja preses konferencē Viļņā, migrantu skaitam Lietuvā jau pārsniedzot 3500.

Lietuvā šobrīd saņem ES robežsardzes aģentūras “Frontex” un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja speciālistu palīdzību.

Lietuvas mediju, arī ar baltkrievu opozīcijas palīdzību iegūtā informācija liecina, ka migrantus ar tūrfirmu palīdzību organizēti ar avioreisiem nogādā no Irākas uz Minsku, kur tos autobusos izvadā pa viesnīcām un liek gaidīt kārtu, kad jādodas uz Lietuvas robežu.

Aviobiļete Minska–Bagdāde maksā nedaudz virs 500 eiro, taču tie, kas vēlas nelegāli iekļūt ES, maksā par “pakalpojumu” 10–15 tūkstošus ASV dolāru. Tūrisma aģentūras, tādas kā Irākas “Moonline Travel”, saziņā ar Baltkrievijas iestādēm viņiem sarūpē tūrisma vīzas, nereti ar ieganstu, ka šie cilvēki vēlas saņemt vakcīnu pret Covid-19.

Minskas viesnīcās vērojams neierasti liels viesu pieplūdums no Tuvajiem Austrumiem, bet Lidā, kas atrodas 20 minūšu braucienā no Lietuvas robežas, viesnīcas un moteļi ir pilni ieceļotājiem no Āzijas un Āfrikas. Tie novēroti pat militāro bāzu teritorijā.

Aviosatiksme starp Irāku un Minsku kopš vasaras sākuma kļuvusi neparasti intensīva. “Iraqi Airways” četri reisi nedēļā izauguši līdz astoņiem, turklāt kopš augusta tie saista Minsku ne tikai ar Bagdādi, bet arī Basru, Suleimāniju un Erbīlu Irākas Kurdistānas reģionā.

Satiksmi ar Irāku tāpat uztur “FlyBaghdad”, savukārt no Stambulas, kuru arī mēdz izmantot migranti, 24 reizes nedēļā Min­skā ielido “Turkish Airlines”.

“Grimmu pasakas”

Pirmdien Lietuvas robežsargi saņēma Lietuvas iekšlietu ministres Agnes Bilotaites rīkojumu nelegāli robežu šķērsojošos ar psiholoģiska spiediena un fiziska spēka palīdzību raidīt atpakaļ.

Tas ievērojami samazinājis migrantu skaitu.

Saskaņā ar ceturtdienas diennakts bilanci bija aizturēti tikai 19 nelegāļi, bet vairāk nekā 300 piespiesti iet atpakaļ uz Baltkrieviju.

Masu migrācija uz Eiropu

Lietuvas iekšlietu ministre noraidījusi Baltkrievijas varasiestāžu paziņojumu, uzsverot, ka tā ir dezinformācija: “Tās ir muļķības, brāļu Grimmu pasakas.”

Līdzīgi izteicies Lietuvas aizsardzības ministrs Arvīds Anušausks: “Mēs gaidījām provokācijas no Baltkrievijas režīma.

Patiesībā, organizējot visu nelegālo maršrutu un iesaistot šajā pasākumā savus robežsargus, es domāju, ka viņi ne vienmēr var kontrolēt situāciju.

Ziņojumu pamatā, iespējams, bija Baltkrievijas robežsargu nelikumīga rīcība, jo viņi pārkāpj arī savas valsts likumus, nesargājot Baltkrievijas robežu.”

Vakar Baltkrievijas Valsts robežsardzes komitejas pārstāvis paziņoja, ka tā esot Lietuva, kas mēģinot “agresīvi” iedzīt migrantus Baltkrievijā, tomēr baltkrievu robežsargi cenšoties nepieļaut valsts robežas pārkāpšanu.