FOTO: Ieva Leiniša/ LETA FOTO: Ieva Leiniša/ LETA

Aktrise Regīna Razuma devusies mūžībā Ieteikt







Ar dziļām skumjām informējam, ka svētdien, 14. maijā, mūžībā devusies Jaunā Rīgas teātra aktrise Regīna Razuma (22.09.1951 – 14.05.2023), vēstīts Jaunā Rīgas teātra “Facebook” ierakstā.

“Regīna Razuma ir viena no galvenajām JRT sejām jau kopš 1993. gada. Faktiski JRT vēsture no paša sākuma nav iedomājama bez šīs aktrises” – saka teātra dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis. “Jau pirmajos JRT iestudējumos (“Marķīze de Sada”, “Doriana Greja portrets”, “Liesmojošā tumsa”, “Kaija” u. c.). Regīna Razuma bija aktrise, kura lielā mērā ietekmēja to jauno teātra valodas rašanos, ar kuru JRT kļuva unikāls un īpašs. Visus šos gadus viņa ir kalpojusi teātrim šī vārda visburtiskākajā nozīmē un viņas savdabīgā aktrises daba ir iedvesmojusi daudzus režisorus. Regīna Razuma jau ir iegājusi latviešu teātra vēsturē, jo tāda viņa ir tikai viena. Pirms viņas tādu nav bijis un nebūs arī.”

Skaistumu aktrise Regīna Razuma savos skatuves tēlos spēja pārvērst mākslinieciskā spēkā, suģestējošā noslēpumā, kas līdzvērtīgs Grētas Garbo, Marlēnas Dītrihas, Astas Nīlsenas sniegumam pasaules kinematogrāfā. Viņas neikdienišķi spilgtajiem un neatkarīgajiem sieviešu tēliem vienmēr būtiski piemītošs bija arī personības valdzinājums, ļaujot sastapties ar māksliniecisku parādību, kas ir ietilpīgāka, daudzslāņaināka un dziļāka nekā vienīgi cilvēka fiziskais skaistums.

Regīnas Razumas mākslinieciskā intonācija bija klusinātāka, iekšup vērstāka, 21. gadsimta modernajam izteiksmes veidam pietuvinātāka. Un ļoti individuāla, nesajaucama ne ar vienu citu mūsdienu latviešu aktiera sniegumu. Regīnas Razumas radītajiem tēliem piemita neikdienišķa inteliģence, tajos aizvien bija sajūtama cilvēciskās aristokrātijas klātbūtne, neatkarīgi no tā, vai skatītājs satiekas ar 18. gadsimta baronesi de Simiānu “Marķīzē de Sadā”, vai 21. gadsimta Parīzes Sorbonnas universitātes intelektuālās elites pārstāvi Marī Fransuāzu izrādē “Pakļaušanās”, vai arī vienkārši sievieti dažādos un visos laikos, kā Ernestīne iestudējumā “Dzimšanas dienas kūka”, kas kļuva par Regīnas Razumas pēdējo nospēlēto lomu Jaunajā Rīgas teātrī. Par savu darbu daudzu gadu garumā aktrise saņēmusi Lilitas Bērziņas balvu, “Spēlmaņu nakts” balvu un “Lielo Kristapu”.

Regīna Razuma apliecināja cilvēciskās kvalitātes un skaistuma spēka iespējamību savā mākslā. Un arī dzīvē. Regīna Razuma bija arī mamma dēlam un vecmāmiņa trīs mazbērniem.

Jaunais Rīgas teātris ierakstā izteicis visdziļāko līdzjūtību aktrises ģimenei, draugiem un talanta cienītājiem.

Atvadīšanās no aktrises notiks pirmdien, 22. maijā no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00 JRT Mazajā zālē Miera ielā 58a.