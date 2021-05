Valdība pagarinājusi atbalstu Covid-19 pandēmijas ietekmētajiem uzņēmumiem līdz gada beigām, līdzīgā kārtā pagarināti arī īstermiņa eksporta garantiju termiņi. Foto: Zane Bitere/LETA

Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lai turpinātu sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas ietekmētajiem uzņēmumiem, valdība pieņēmusi lēmumu pagarināt līdz šā gada beigām garantiju un apgrozāmo līdzekļu aizdevumu piešķiršanas termiņu uzņēmumiem un veikusi virkni izmaiņu to piešķiršanas nosacījumos.

Starp valdības apstiprinātajiem grozījumiem apgrozāmo līdzekļu aizdevumu programmā ir palielināta pieejamā kopējā aizdevuma summa saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai no 1 milj. eiro līdz 1,5 milj. eiro, turklāt aizdevuma atmaksas labvēlības periods pagarināts par sešiem mēnešiem, kopā sasniedzot 24 mēnešus no aizdevuma piešķiršanas brīža.

Tāpat noteikts, ja uzņēmums nespēj nodrošināt aizdevuma līgumā paredzēto saistību izpildi, bet naudas plūsma vai saimniecības attīstības plāns apliecina aizņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu nākotnē, “Altum” tiek piešķirtas tiesības restrukturizēt aizdevumu, pagarinot aizdevuma termiņu no pašreizējiem pieciem gadiem līdz sešiem, vienlaikus palielināts arī aizdevuma atmaksas termiņš no trīs gadiem uz četriem gadiem.

Tāpat ieviesti vienoti nosacījumi atbalsta saņemšanai minēto atbalsta programmu ietvaros – tostarp noteikts, ka nodokļu un nodevu parāds, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, komersantiem nedrīkst pārsniegt 1000 eiro, ja tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai arī noslēgts vienošanās līgums vai Valsts ieņēmumu dienests nav pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. Šī nosacījuma izpildi “Altum” vērtēs garantiju piešķiršanas brīdī vai līdz aizdevuma izsniegšanas sākšanai.

Līdz šim brīdim “Altum” sniedzis garantijas komersantiem par 240 darījumiem, izsniegto garantiju kopsumma – 41 milj. eiro un garantēto kredītu kopapjoms ir 107 milj. eiro; kā arī 596 aizdevumus 99,6 milj. eiro apmērā.

Jāpiebilst, ka valdība nolēmusi, ka arī īstermiņa eksporta kredīta garantijas komersanti varēs saņemt līdz šā gada beigām. Proti, līdz šā gada beigām eksporta kredītu garantijas varēs izsniegt neatkarīgi no pircēja valsts, šādi sniedzot garantijas eksporta darījumiem un mazinot debitoru valstu komerciālos un politiskos riskus.

Tas nozīmē, ka līdz gada beigām eksportētāji varēs “Altum” saņemt eksporta kredītu garantijas uz Eiropas Savienības valstīm un citām OECD valstīm, kas parastā situācijā bija ierobežotas. 2020. gads saņemto eksporta garantiju pieteikumu skaita ziņā ir bijis aktīvākais gads šīs programmas vēsturē. Pieaudzis ne tikai saņemto pieteikumu apjoms, bet arī izsniegto īstermiņa eksporta kredītu garantiju apjoms – pērn izsniegtas jaunas īstermiņa eksporta kredītu garantijas 121 eksporta darījumam par kopsummu 9,8 milj. eiro, t. sk. Covid-19 īstermiņa eksporta kredītu garantijas izsniegtas 75 darījumiem kopumā 5,44 milj. eiro apmērā.