Amerikā varu sagrābuši “šarikovi”, bet Krievijā ar vērienu svin Trampa prezidentūras 100 dienas… Ieteikt







Autors: TV24

“Mēs šobrīd sastopamies ar neprātīgu cilvēku, narcisu ar neizmērojamu varas kāri un patmīlību. Viņam ir neētiskas personības kulta izpausmes – zelta statujas un podi, kas līdz šim redzēti tikai Āfrikas vai Dienvidamerikas diktatoriem, vai pie Viktora Janukoviča. Tagad kas tāds ir arī Baltajā namā,” tā ASV prezidentu Donaldu Trampu TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” raksturo Prāgas Kārļa universitātes pasniedzējs, žurnālists, politologs Sergejs Medvedevs.

Reklāma Reklāma

“Mēs redzam, kā liela daļa Amerikas politiskās klases faktiski piedalās šī personības kulta izveidošanā. Redzam, kā degradē administratīvais aparāts, atlaižot labākos, kompetentākos cilvēkus dažādās ministrijās, lai dotu vietu lojālajiem. Varu Amerikā ir sagrābuši “šarikovi”. Šarikovs ar savu komandu. Un viņš saka: “Profesor, Jums nāksies piekāpties.” Domāju, ka daudzi skatītāji Latvijā ir redzējuši šo filmu (pēc M. Bulgakova stāsta uzņemtā filma “Suņa sirds” – red.) Tas ir aptuveni tas pats. Atnāk, stāv durvju ailē tādi cilvēki kopā ar Šarikovu, un saka, ka jādod viņiem vieta. Kā ar to tikt galā? Es pagaidām nezinu. krievija, protams, ar to netika galā pirms 100 gadiem,” teic Medvedevs un komentē faktu, ka Krievijā šobrīd iestājusies sajūsma par Trampa politiku.

“Jā, tur tagad svin Trampa prezidentūras 100 dienas. Vispār fantastika! Vada zinātniskās konferences, Medinskis raksta, ka Trampa vārds jāieraksta vēstures grāmatās. Gandrīz vai karogi izkārti par godu Trampa 100 dienām. Pie Amerikas vēstniecības, kur nepārtraukti tiek novietotas dažādas instalācijas, šoreiz izveidoja vienu par solidaritāti ar Ameriku. Krievija ir saņēmusi negaidītu dāvanu, milzīgu. Pat vēl nespēj noticēt tai laimei, kas uz to “nogāzusies”… Vienīgā cerība ir, ka Tramps atdzisīs pret Krieviju tikpat ātri, kā ar to aizrāvās. Viņš ir kā bērns, viņam var apnikt spēļmantiņa, ar ko viņš jau ir paspēlējies. Nestrādā spēļmantiņa, met malā un ņem jaunu. Tomēr jāsaprot, ka iespējams ir lietas, par kurām mēs nenojaušam. Es neesmu sazvērestības teoriju piekritējs, bet ir pietiekami daudz liecību par to, ka no Maskavas var ar Trampu manipulēt,” sacīja Medvedevs TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”.