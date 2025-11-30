Vladimirs Putins
Analītiķi jau atkal Putinu pieķēruši melos – bet varbūt viņš vienkārši vairs neatšķir sapņus no realitātes? 0

11:37, 30. novembris 2025
Krievijas prezidents Vladimirs Putins turpina izplatīt apgalvojumus par Ukrainas armijas ielenkšanu un iespējamu ceļu uz Kijivu, taču ASV Kara pētījumu institūts (ISW) sniedz pavisam citu notikumu vērtējumu.

Kremlis pēdējās nedēļās pastiprina naratīvu par “pilnu Ukrainas aizsardzības spēku ielenkšanu” un frontes sabrukumu, taču pat daļa Krievijas blogeru atspēko šos propagandas vēstījumus. ISW ziņo, ka situācija frontē joprojām raksturojama kā pozicionāla cīņa bez krasām izmaiņām.

Amerikāņu analītiķi atsaucas arī uz Kremļa propagandas kanāliem pietuvinātiem militārajiem blogeriem. Lai gan Krievijas propaganda apgalvo, ka ukraiņu karavīri masveidā dezertē, padodas un ka ceļš uz Kijivu esot “atvērts”, vairāki Krievijas militārie komentētāji paši norāda, ka šie apgalvojumi ir sagrozīti.

Saskaņā ar atklātajiem datiem no kauju zonas:

– frontes līnija nesabrūk, kaut arī Krievijas spēki dažos rajonos saglabā iniciatīvu;
– Krievija ir tālu no uzvaras, par kuru sapņo Putins;
– Krievijas armija cieš lielus zaudējumus tehnikā un cilvēkresursos;
– Ukrainas spēki ne tikai aizstāvas, bet arī turpina veikt pretuzbrukumus.

ISW arī norāda, ka Krievijas spēku pasniegtie uzvaras stāsti par Kupjanskas un lielākās daļas Volčanskas ieņemšanu ir pārspīlēti. Līdzīgi Putina apgalvojumi par vairākiem Ukrainas aizsardzības līniju ielenkumiem, pēc karakorrespondentu vērtējuma, ir ievērojami dramatizēti. Pat Ukrainas vienību pārvietošanās uz citām pozīcijām nenozīmē aizsardzības sabrukumu.

Vienlaikus ISW atzīmē, ka situācija vairākos atsevišķos frontes posmos tiešām ir saspringta – īpaši Pokrovskas un Gūļajpoļes virzienos. Tomēr Krievijas valsts mediju un Putina apgalvojumi neatbilst realitātei.

