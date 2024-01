Andris Kulbergs: Elektroauto kļūs izdevīgāki lietotājiem, bet kopumā mobilitāte kļūs dārgāka Ieteikt







“Šis ir milzu izaicinājums ražojātjiem. Es personīgi uzskatu, ka jebkuri pārsteidzīgi ierobežojumi, nosacījumi kropļo konkurenci. Tas nav dabīgā veidā attīstījies tirgus,” tā TV24 raidījumā “Uz līnijas” savu komentāru iesāka 14.Saeimas deputāts (AS) un Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs, diskutējot par to, ka tuvākajos gados Eiropā nāksies atbrīvoties no auto ar iekšdedzes dzinējiem un pāriet uz elektroauto.

“Ja ražotāji vēl tam piespiedu kārtā tiek līdzi, tad lielākā problēma ir patērētājs. Tomēr mēs esam konservatīvas būtnes. Mums patīk, kā mums bija. Mums nepatīk pārmaiņas, un tā ir problēma,” uzskata Auto asociācijas prezidents Kulbergs. Ja likumdošanā var ieviest ierobežojumus, tad savukārt patērētājiem pieņemt šīs pārmaiņas esot grūti.

“Es pats esmu pagājušajā gadā pārkāpis uz elektroauto un ļoti labi saprotu, ko tas nozīmē, kādas ir pilnībā domāšanā pārmaiņas jāveic. Mēs visu mēģinām salīdzināt, ar ko mēs braucām. Izaicinājums būs. Par dārdzību pilnībā piekrītu. Mēs tikai bērnu autiņos šobrīd esam nonākuši pie situācijas, kad elektroauto ir gana maz ražošanā. Tātad tās nav sasniegušas konkrētu apjomu, lai tās kļūtu lētākas. Kā jebkas sākas ar dārgāku galu, jo tur var šīs tehnoloģijas aprobēt, ir pirkstspējīgāka auditorija, un tikai pēc tam tas nonāk segmentā, kurš ir lētāks, plašāk pieejams citiem,” tā TV24 raidījumā klāstīja Kulbergs, runājot par elektoauto cenām.

Savukārt problēma šajā visā ir tas, ka mobilitāte kļūšot dārgāka.

“Daudzi risinājumi, kas tagad tiek piedāvāti, piemēram, 2027.gadā Eiropas Komisija ir plānojusi ieviest karbona nodokli tieši fosilajām degvielām. Vēl nav zināms, cik tas ietekmēs, – tātad uz benzīnu, dīzeļdegvielu, auto gāzi tiks pielikts klāt karbona nodoklis, ka tā ir fosilā degviela. Rezultātā tas samazinās elektoauto izmaksas – tās kļūs izdevīgākas lietotājiem, bet visā visumā mobilitāte kļūs dārgāka, kā rezultātā mobilitāte būs pieejama mazāk cilvēkiem. Cilvēkiem ar mazāk ienākumiem būs problēmas tikt līdz privātai mašīnai vai ar viņu turpināt pārvietoties,” tā “Uz līnijas” uzsvēra Kulbergs.

Līdz ar to Kulbergs saredz izaicinājumus šajā jomā. Un arī Vācijā tie esot redzami. “Elektro baterijas ir galvenais jautājums. Ja paskatāmies, tad kāpēc elektro mašīnas ir dārgas? Patiesībā ikdienā lietošanā viņas ir ļoti lētas – tur nav kam salūst, tur nav ko apkopt. Fosilai mašīnai servisā jāiegriežas minimums divas reizes divos gados, lai uzturētu viņu kaut kādā kārtībā. Elektro mašīnai, skatoties ražotāja prasības, servisā jāiegriežas vienreiz divos gados – un tikai bremžu eļļa, salona filtrs un vispārējā piekares apskate. Viss!” tā TV24 raidījumā par elektroauto specifiku stāstīja Auto asociācijas prezidents Kulbergs.