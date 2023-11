Teikmanis: Es izglītības sistēmu redzu kā tādu vecu pili, bet mēs esam tādi nedaudz dīvaini mantinieki Ieteikt







“Es izglītības sistēmu redzu kā tādu vecu pili, kurai kādreiz ir bijuši absolūti brīnišķīgi pamati, ar kuriem mēs varam lepoties – mūsu izglītības tradīcijas 200 gadu garumā, viena no izglītotākajām tautām reģionā,” diskutējot par izglītību kā Latvijas prioritāti, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” saka Andris Teikmanis, Augstakās izglītības padomes priekšsēdētājs, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors.

“Šī pils kādreiz ir uzbūvēta gana pareizi, bet tikai mēs esam kā tādi nedaudz dīvaini mantinieki, kuriem pietrūkst naudas, lai to uzturētu. Mēs tā kā no viena spārna sākam atteikties, dažās vietās mums nav ar ko aizpildīt telpas. Un faktiski tas iemesls ir tāds, ka mēs nevaram atrast to savu nākotnes prioritāti,” savu domu paskaidro Teikmanis.

“Izglītības sistēma patiesībā ir ticības sistēma. Jūs investējat tajā, kam jūs ticat. Ja jūs ticat nākotnei, jūs investējat izglītības sistēmā. Mēs ticam tam, kam atdodam savu naudu, savus resursus. Mēs varam salīdzināt, kam mēs esam atdevuši naudu vienā vai otrā gadījumā. Tas ir līdzīgi, kā ar katru cilvēku, kad viņam ir jāizdara izvēle par savu personisko nākotni – pamācīties vēl kaut ko, patērēt naudu vēl izglītībā, vai, piemēram, aiziet, iztērēt naudu kaut kādiem citiem mērķiem. Sabiedrība kopumā faktiski ir tāds pats modelis, kā viens atsevišķs indivīds veido sabiedrības mikromodeli,” turpina viņš.

“Vai mēs esam gatavi investēt savā personiskajā izglītībā? Tas ir pirmais jautājums, uz ko sabiedrībai ir jāatbild. Ja mēs kā sabiedrība varam pateikt – jā, es esmu gatavs nevis aiziet uz bāru, bet drusciņ pamācīties – iespējams, tad ar mums kā sabiedrību viss ir kārtībā, bet, ja mēs uzskatām, ka mācīšanās un mācīšana attiecas uz kādiem citiem cilvēkiem kaut kur citur, tad tas nozīmē, ka tas nav tas, kam mēs īsti ticam,” domu noslēdz Teikmanis.