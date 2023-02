Angļu valodas lietojums jauniešu ikdienā – modes lieta vai norobežošanās no pieaugušo pasaules? Ieteikt







Vai angļu valodas lietojums jauniešu ikdienā ir modes lieta? Par šo aktuālo jautājumu TV24 raidījumā “Uz līnijas” diskutēja Latviešu valodas aģentūras direktore Inita Vītola.

“Sekas var būt arī tālejošākas. Ir jāskatās, kā situācija attīstās, bet jauniešu valoda ir īpašs valodas paveids. Un jauniešiem ir arī citi šie te sociālās atpazīstamības kritēriji, un angļu valoda bieži ir to vidū. Nereti tā ir norobežošanās no šīs te pieaugušo pasaules, un jaunieši arī runā angliski,” tā raidījumā “Uz līnijas” komentēja Vītola.

“Te mums jāpaskatās uz tādu aspektu – no vienas puses, protams, mēs gribam, lai paplašinās latviešu valodas lietojums, un es esmu tikai par to! No otras puses, mums ir jāpaskatās, uz kuru pusi mēs ejam? Vai mēs vēlamies atgriezties Austrumu pusē, vai mēs vēlamies iet uz Rietumu pusi? Ja mēs vēlamies iet uz Rietumu pusi, tad, protams, jauniešiem šī un daudzas citas Eiropas valodas būtu jāzina,” sacīja Vītola.

Viņaprāt, jautājums esot par to, lai jaunieši skolā iemācītos atšķirt tās situācijas, kad pēc tam dzīvē patiešām vajag šo angļu valodu lietot un, kad var “brīnišķīgi iztikt un pilnvērtīgi izteikties latviešu valodā”.

Uz jautājumu, vai šobrīd tad nav vērts ļoti uztraukties par to, kā ikdienā runā jaunieši, Vītola atbildēja: “Tā es neteiktu! Es gribētu vairāk akcentēt to, ka, jo labāka būs kvalitāte latviešu valodas apguvei skolā, jo arī jauniešu valodas prasme un valodas izvēle saziņas sistuācijās droši vien mainīsies.”

Latviešu valodas aģentūras direktore raidījumā atklāja, ka pašlaik tiek arī veikts pētījums par jauniešu valodas izvēli saziņai, kas būšot īstenots līdz šā gada beigām, kad būs kādi objektīvi rezultāti. Līdz tam par jau uzzināto pētījuma gaitā Vītola vēl nevēlējās komentēt. Pētījumā tiks noskaidrots, kāpēc jaunieši saziņai izvēlas vienu vai otru valodu, un kāda ir viņu attieksme pret latviešu valodas lietojumu.