Apbedīšanas biroja īpašnieki atzīst savu vainu līķu mantkārīgā izmantošanā četru gadu garumā







Kāda apbedīšanas biroja īpašnieki ASV Kolorādo štatā atzinuši savu vainu līķu ļaunprātīgā izmantošanā pēc tam, kad viņu birojā tika atrasti gandrīz 200 līķu sadalīšanās stadijā. Precētie firmas līdzīpašnieki, Džons un Kerija Halfordi, vadīja Apbedīšanas biroju “Return to Nature”, kas darbojās Kolorādospringsas apgabalā un Penrouzā, Kolorādo.

Apbedīšanas birojā, kas piedāvā videi draudzīgus apbedījumus, notika izmeklēšana pēc tam, kad tā teritorijā tika atrastas vairāk nekā 100 cilvēku mirstīgās atliekas, kas tika nepareizi uzglabātas, par policijas ziņoto raksta abcnews.com.

Šokējošais atklājums tika veikts 2023. gada oktobrī pēc tam, kad Fremontas apgabala šerifa birojs reaģēja uz iedzīvotāju ziņojumiem par nepatīkamu smaku, kas nāk no augstāk minētās vietas. Tur atrastie līķi bija pat no 2019. gadā, sacīja amatpersonas.

Abi atzina savu vainu 191 apsūdzībā par līķa ļaunprātīgu izmantošanu, sacīja apgabala prokurors Maikls Alens. Apsūdzības ietver arī divus gadījumus, kad tika bērēs apbedīti nepareizie ķermeņi. Kerijai Halfordai draud 15 līdz 20 gadu cietumsods, bet Džonam Halfordam — 20 gadu cietumsods, sacīja apgabala prokurors.

Šī lieta ir bijusi milzīgs, emocionāls trieciens visām iesaistītajām ģimenēm, sacīja Alens. Viņš atzina, ka upuri, “visticamāk, nekad neatgūsies” no traumas. Tiesnesis gan vēl nav pieņēmis lēmumu par spriedumu, solot par to izlemt līdz nākamā gada aprīlim.

Pēc līķu atrašanas izmeklētāji atklāja shēmu, kā pāris bija apkrāpuši klientus, kuri uzskatīja, ka viņu tuvinieki tiks aprakti vai kremēti. Piemēram, firma saņēma samaksu par pakalpojumiem, ko neveica, piemēram, dažos kremēšanas gadījumos urnās iebēra sausu betona maisījumu.

Pāris atzina, ka ir iekasējis no upuriem vairāk nekā 130 000 USD par kremācijas vai apbedīšanas pakalpojumiem, ko viņi neveica. Viņi arī atzina, izkrāpuši no ASV Mazo uzņēmumu administrācijas vairāk nekā 800 000 USD no COVID-19 pandēmijas palīdzības fondiem.