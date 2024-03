Foto: NMPD/Facebook

Apdrošinātāji nosauc satiksmei bīstamākās vietas Rīgā un Latvijā. Tur negadījumi visbiežāk notiek labos laika apstākļos







Rīgā avārijas visbiežāk notiek divos Jaunciema gatves posmos un Bolderājā, bet Latvijas mērogā bīstamākās vietas ir autoceļu A4 un A6 krustojums Salaspils novadā, autoceļš P94 starp Staļģeni un Emburgu, Daugmale un Stelpe, aģentūru LETA informēja apdrošināšanas kompānijas “Balcia” pārstāvji, atsaucoties uz kompānijas lietotnē pieejamā drošības rādītāja “Road Risk Report” datiem.

Turklāt negadījumi lielākoties notiek skaidrā un saulainā laikā, nevis sliktos laikapstākļos.

Satiksmes dalībniekiem bīstamākā iela Rīgā ir Jaunciema gatve, kur avārijas visbiežāk notiek divos posmos – no Mīlgrāvja “Rimi” līdz Āliņģu ielas pieturai, kā arī pie Niedru ielas pieturas. Tāpat liela “melno punktu” koncentrācija ir arī Bolderājā, īpaši Silikātu un Stūrmaņu ielās.

Vairums cietušo šajās vietās ir autovadītāji, un visbiežāk avārijas šajos posmos notiek darbadienās ap plkst.17-18, kad daudzi dodas mājup no darba un ir intensīvākā satiksme. Daudz negadījumu tiek reģistrēti arī svētdienās no plkst.7 līdz 9 no rīta – tas bieži ir laiks, kad auto īpašnieki konstatē savam auto nodarītus bojājumus, kas radušies naktī vai iepriekšējā dienā.

Savukārt, aplūkojot datus par “melnajiem punktiem” visā Latvijā, “Balcia” secina, ka bīstamākās vietas ir autoceļu A4 un A6 krustojums Salaspils novadā, autoceļš P94 pirms pagrieziena uz Staļģenes tiltu Jelgavas novadā, kā arī Daugmale un Stelpe.

Kompānijā skaidro, ka arī ārpus Rīgas negadījumi visbiežāk notiek uzreiz pēc darbalaika beigām, taču gana daudz avāriju reģistrēts arī citos dienas laikos. Visā Latvijā negadījumi ļoti bieži tiek reģistrēti arī lielveikalu autostāvvietās, kur ir liela transportlīdzekļu koncentrācija ierobežotā teritorijā, kas ievērojami palielina sadursmes iespējamību. Taču, pateicoties braukšanas ātruma ierobežojumam, lielākoties negadījumi stāvvietās ir viegli un bez cietušajiem vai būtiski bojātiem transportlīdzekļiem.

“Balcia” motoru produktu vadītājs Edgars Korzāns norāda, ka no pavasara līdz rudenim vairums negadījumu patiesībā notiek gaišā un saulainā laikā, jo tad cilvēki nereti pie stūres “atslābst”, turpretī sliktos laikapstākļos daudzi vai nu izvēlas vispār nesēsties pie stūres vai brauc īpaši uzmanīgi un piesardzīgi. Izņēmums ir ziema, kad avāriju daudzums pieaug slidenu un sniegotu ceļu dēļ.

“Balcia” mobilajā lietotnē ikviens reģistrētais lietotājs var noskaidrot satiksmes drošības līmeni savas dzīvesvietas, darba vietas vai jebkuras citas adreses tuvumā – tajā pieejamie dati parāda trīs kilometru rādiusā esošos “melnos punktus” jeb vietas, kur visbiežāk reģistrētas avārijas, kā arī statistiku par šo negadījumu diennakts laiku, cik smagi ir bijuši negadījumi, ar kādiem transportlīdzekļiem notiek avārijas, kādos laikapstākļos un citu informāciju.

Šie dati “Balcia” lietotnē tiek nodrošināti, izmantojot datus no Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts policijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja, laikapstākļu prognozēšanas un informācijas tehnoloģiju uzņēmuma “Weather.com”, “Google”, “Tom-Tom” un “Latvijas valsts ceļiem”.

“Balcia” ir Latvijā dibināta risku apdrošināšanas kompānija. “Balcia” strādāja ar centrālo biroju Rīgā un filiālēm Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Vācijā. Netiešā veidā būtiska līdzdalība “Balcia Insurance” kapitālā ir Gintam Dandzbergam, Paulam Dandzbergam un Martam Dandzbergam (katram no 20% līdz 33%).