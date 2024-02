Foto – Atis Jansons

Par atļautā ātruma pārsniegšanu turpmāk būs jāmaksā vairāk. Saeima atbalsta bargākus sodus par satiksmes noteikumu pārkāpumiem Ieteikt







Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz bargākus sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē.

Kā aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā, ar grozījumiem plānots noteikt, ka par ātruma pārsniegšanu no 61 līdz 70 kilometriem (km/h) stundā ar mopēdiem, motocikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas auto, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, transportlīdzekļa vadītājam varēs piemērot naudas sodu no 720 līdz 960 eiro (pašlaik – no 360 līdz 480 eiro) un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz deviņiem mēnešiem (pašlaik – sešiem).

Savukārt, ja minētajā apjomā ātrums tiks pārsniegts apdzīvotā vietā, plānots piemērot naudas sodu no 1040 līdz 1400 eiro (pašlaik – no 540 līdz 680 eiro) un atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības no deviņiem līdz 12 mēnešiem (pašlaik uz 12 mēnešiem piemēro tiesību izmantošanas aizliegumu).

Gadījumā, ja atļautais ātrums ārpus apdzīvotām vietām tiks pārsniegts par 61 līdz 70 km/h ar automobili, kas velk piekabi vai kravas automobili, kura pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, vadītājam varēs atņemt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības no 12 līdz 18 mēnešiem (pašlaik piemēro tiesību izmantošanas aizliegumu uz 12 mēnešiem). Savukārt par šādu ātruma pārkāpumu apdzīvotā vietā vadītājiem varēs atņemt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības no 12 līdz 24 mēnešiem (pašlaik atņem tiesības uz 24 mēnešiem).

Gadījumos, kad atļautais braukšanas ātrums būs pārsniegts vairāk nekā par 70 km/h, plānots piemērot naudas sodu no 1400 līdz 2000 eiro un atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības no 12 līdz 36 mēnešiem. Tas attieksies uz visiem transportlīdzekļiem, neatkarīgi no to pilnas masas.

Likumā precizēts sodīšanas biežums par atsevišķiem ilgstošiem pārkāpumiem, ja pārkāpumu fiksēšana ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli. Ilgstoša pārkāpuma gadījumā, kas fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem vairākkārt (tāda transportlīdzekļa izmantošana ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate vai par kuru nav veikta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana), sodu par pārkāpumu piemēros vienu reizi 24 stundu laikā.

Ja pārkāpums tiks fiksēts ar tehnisku līdzekli, neapturot transportlīdzekli, informācija par to nekavējoties būs elektroniski nosūtāma transportlīdzekļa īpašniekam. Kārtību, kādā informācija paziņojama transportlīdzekļa īpašniekam, noteiks Ministru kabinets.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja iepriekš saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma attiecīgo normu bijusi piemērota transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas

apturēšana, piemēros naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 280 eiro līdz 700 eiro.

Par traucējumu radīšanu apdzenošā transportlīdzekļa vadītājam, palielinot braukšanas ātrumu vai mainot braukšanas trajektoriju, transportlīdzekļa vadītājam palielinās piemērojamo naudas sodu no 40 līdz 55 eiro.

Tāpat arī par apdzīšanu regulējamos krustojumos vai par apdzīšanu neregulējamos krustojumos, izņemot gadījumus, kad apdzen uz galvenā ceļa attiecībā pret šķērsojamo ceļu, transportlīdzekļa vadītājam palielinās piemērojamo naudas sodu no 40 līdz 55 eiro.

Likumā arī tiks noteikts, ka par stāvēšanu vietās, kur nav iespējams piebraukt, nepārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības, transportlīdzekļa vadītājam piemēros naudas sodu 30 eiro.

Attiecībā uz pienākumu personai būt klāt nepieciešamajiem dokumentiem precizēts, ka tas attieksies un transportlīdzekļu vadītājiem, aizstājot iepriekšējo jēdzienu “mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam”.

Papildināts, ka transportlīdzekli varēs pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā stāvvietā, arī tad, ja stāvēšanas noteikumi būs pārkāpti uz ātrgaitas ceļa. Transportlīdzekli arī uz ātrgaitas ceļa varēs pārvietot piespiedu kārtā, ja būs pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet vadītājs nebūs klāt un transportlīdzeklis būs novietots stāvēšanai.

Likumā arī precizēta elektroskrejriteņa definīcija nosakot, ka elektroskrejritenis ir ar elektromotoru vai elektromotoriem, kuru kopējā maksimālā jauda nepārsniedz vienu kilovatu, aprīkots divriteņu transportlīdzeklis, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 25 km/h, kuram nav pedāļu un kurš paredzēts vienam cilvēkam un aprīkots ar stūri vai roku atbalstu, kas ir mehāniski savienots ar kāju atbalsta virsmu. Elektroskrejritenis var būt aprīkots ar sēdvietu, kuras augstums nepārsniedz 540 milimetrus.

Tāpat precizēts, ka ceļu satiksmē atļauts izmantot reģistrētus elektroskrejriteņus un velorikšas.

Saeima nemainīja Juridiskās komisijas iepriekš pieņemto lēmumu neatbalstīt to Satiksmes ministrijas priekšlikumu, kas būtu paredzējis par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no sešiem līdz 10 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem,

tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas,

piemērotu brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa

vadītājam 10 eiro.

Līdz ar to paliek spēkā pašreizējā kārtība, kad par šādu pārkāpumu piemēro brīdinājumu.

Iekšlietu ministrija (IeM) atsauca iepriekš Saeimas Juridiskajā komisijā neatbalstītos priekšlikumus grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, kuros bija piedāvāts ieviest iespēju atņemt uz laiku autovadītāja tiesības par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu jau pie vairāk nekā 30 kilometriem stundā (km/h).

Viens no atsauktajiem IeM priekšlikumiem būtu paredzējis, ka par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 km/h līdz 40 km/h ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemērotu 80 eiro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam un varētu piemērot arī tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku no viena līdz trim mēnešiem.

Jau vēstīts, ka sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” vairākās dienās tika savākti tūkstošiem parakstu pret šo priekšlikumu, kas pieļautu tiesību atņemšanu par braukšanas ātruma pārsniegšanu par vairāk nekā 30 km/h.

Patlaban Ceļu satiksmes likums paredz, ka tiesību atņemšanas sankcija iestājas, ja atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana pieļauta no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā.