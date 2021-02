“Apmeklētāji jau sen mums prasa, kad būs ūdens atrakcijas!” Brezauckis paplašina “Avārijas brigādes” parku Ieteikt







Pandēmijai atkāpjoties, cilvēku slāpes pēc kopīgas izklaides varētu būt īpaši izteiktas, tādēļ atrakciju parka “Avārijas brigāde” īpašnieki jau tagad plāno palielināt parka teritorijā pieejamo atrakciju skaitu. Plānots līdz vasarai papildus esošajiem 19 hektāriem apgūt vēl vairāk nekā 12 hektārus zemes, paplašinot atrakciju parku.

Plānots parka apmeklētājiem, kas galvenokārt ir ģimenes ar bērniem, jaunajā sezonā papildus piedāvāt dažādas ūdens atrakcijas, kā arī vairākus jaunus karuseļus un jaunas izklaides iespējas radiovadāmo modeļu jomā. “Apmeklētāji jau sen mums prasa, kad parkā būs ūdens atrakcijas,” stāsta SIA “Latvian Amusement agency” līdzīpašnieks Mārtiņš Brezauckis.

“Tagad varam droši teikt, ka tas notiks jau šovasar: esam jau pasūtījuši nepieciešamās iekārtas.” Tāpat jaunajā sezonā parka saimnieki iecerējuši apmeklētājus piesaistīt ar plašākām izklaides programmām, tostarp mototriālu, velotriālu un akrobātu priekšnesumiem.

Kopš 2017. gada, kad “Avārijas brigādes” atrakciju parks sāka darbu, tas katru gadu cenšas piedāvāt kaut ko jaunu un paplašinās. “Šogad iecerētā paplašināšanās ir lielākā kopš parka darbības sākuma,” stāsta M. Brezauckis. “Jau tagad aktīvi notiek jaunas teritorijas lab­iekārtošana, un cerams, ka jūnija sākumā, kad epidemioloģiskā situācija valstī būs sakārtojusies, parks varēs atsākt pilnvērtīgu darbu.”

Līdz šim “Avārijas brigādes” parka izveidē ieguldīti pāri par diviem miljoniem eiro, bet to, cik līdzekļu prasīs šogad plānotā paplašināšanās, parka saimnieki vēl nespēj pateikt. “Tradicionāli ieguldām attīstībā visu peļņu, kā arī piesaistām papildu kredītlīdzekļus. Tas nav vienkārši, jo bankas pret atrakciju parkiem nav sevišķi atsaucīgas, tādēļ kopējais ieguldījumu apjoms vēl ir grūti prognozējams,” tā M. Brezauckis.

Jautāts, vai atrakciju parka veidošana samērā tālu no lielajām pilsētām, būtībā – lauku teritorijā – uzņēmumam nav šķitusi riskanta, Mārtiņš Brezauckis atbild, ka riski tikuši izvērtēti jau pirms darbības sākšanas. “Atrodamies tikai 60 kilometrus no Rīgas, netālu no nesen pabeigtā Tīnūžu–Kokneses šosejas posma, kur notiek dzīva satiksme,” stāsta parka līdz­īpašnieks.

“Pirms parka izveidošanas arī apmeklējām dažādus Starptautiskās izklaides parku asociācijas IAAPA organizētus nozares seminārus, kur mums bija iespēja izzināt, kā atrakciju parki darbojas citur pasaulē. Esam šīs asociācijas biedri joprojām.”

Pēdējos gados “Avārijas brigādes” atrakciju parku sezonā apmeklē vairāk nekā 110 000 apmeklētāju. Pēc “Firmas.lv” datiem, SIA “Latvian Amusement agency” apgrozījums 2018. gadā pārsniedzis 1,5 miljonus eiro un bijis par 59% lielāks nekā gadu iepriekš, bet 2019. gadā – pieaudzis vēl par 19% līdz 1,8 miljoniem eiro.