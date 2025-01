Plkst. 7.33 papildināts viss teksts.

Melnkalnē apšaudē pēc kautiņa bārā trešdien nogalināti vismaz desmit cilvēki, tai skaitā divi bērni, paziņojušas amatpersonas. Vēl četri cilvēki ir ievainoti. Šāvējs vēl nav notverts.

Apšaude notika Cetiņē, aptuveni 30 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Podgoricas.

Policija identificēja šāvēju kā 45 gadus veco Ako Martinoviču. Viņš nogalināja bāra īpašnieku un viņa bērnus, kā arī savus ģimenes locekļus, atklāja Melnkalnes iekšlietu ministrs Danilo Šaranovičs.

Šāvējs pēc incidenta aizbēga, un policija meklē viņu.

Melnkalnes premjerministrs Milojko Spajičs izsludinājis valstī trīs dienu sēras. Telekanāls RTCG ziņoja, ka Martinovičs agrāk tika aizturēts par nelegālu ieroču glabāšanu.

𝟳 𝗸𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗲𝗴𝗿𝗼 𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 𝟮 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻.

An armed attacker opened fire in Cetinje, Montenegro, resulting in seven people dead, among whom two were children.

The suspect, see photo, is still at large.

