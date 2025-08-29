Ar ārzemju ekspertu sajūsmu un Deivida Koperfilda tiešsaistes sveicienu noslēgusies 10. Eiropas Iluzionisma vēstures konference Rīgā 0
Pagājušā nedēļā Rīgā notika 10. Eiropas Iluzionisma vēstures konference, kas pulcēja ap 100 ekspertu no Eiropas, ASV un Meksikas. To organizēja iluzionisti un Iluzionisma muzeja/teātra Mystero dibinātāji Dace, Dante un Enrico Pecolli, ar Rīgas pašvaldības un citu institūciju atbalstu.
Galvenais kongresa mērķis bija izzināt Latvijas iluzionisma vēsturi. Latvijas Universitātes bibliotēkā tika atklāta Dr.philol. A.Taimiņas veidota izstāde “Mistērija un ilūzija Latvijā no 17.–20. gadsimtam”, kas pārsteidza ārvalstu viesus ar bagātīgu materiālu klāstu. Īpašu ievērību izpelnījās fakts, ka vienīgais Itālijas iluzionista Bosko oriģinālais dokuments atrodas LU bibliotēkā līdzās Deivida Koperfilda kolekcijai.
Par lielu pārsteigumu kļuva arī paša Koperfilda tiešsaistes sveiciens kongresa dalībniekiem, kā arī viņa interese par Mystero teātri un muzeja ekspozīciju. Kongresa dalībnieki saņēma speciālu jubilejas katalogu ar Lolitas Lipinskas pētījumu par iluzionisma vēsturi Latvijā no 1772. līdz 2020. gadam.
Četru dienu garumā notika 16 lekcijas un diskusijas, kurās piedalījās starptautiski profesori, pētnieki un eksperti. Īpašu uzmanību izpelnījās Daces Pecolli lekcija par latviešu iluzionistu San Martino de Kastrozza un profesora Macieja Pulavska pētījums par pseido maģiskiem rituāliem renesanses teātrī.
Konference norisinājās arī nozīmīgās kultūrvietās – Rīgas cirkā un “Splendid Palace” kinoteātrī, kur tika demonstrēta Hudini filma ar klaviermūzikas pavadījumu un rīkoti mikromaģijas priekšnesumi. Tāpat notika labdarības pasākums, kurā saziedoti 1660 eiro Bērnu slimnīcas atbalstam, kā arī vairākas bezmaksas izrādes sociālajām grupām.
Kongresa noslēgumā tika prezentēta dokumentālā filma par iluzionistu Gunteru Dammanu, notika vēsturisku eksponātu izstāde un tika nolemts, ka nākamais kongress 2027. gadā notiks Londonā. Pasākumu caurvija ideja par Latvijas bagātīgo iluzionisma tradīciju, kultūras popularizēšanu pasaulē un cilvēcības vērtību saglabāšanu caur mākslu.
Kongress izcēlās ar profesionālu organizāciju, starptautisku atzinību un Rīgas kā nozīmīgas kultūras vietas apliecinājumu.