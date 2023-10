FOTO. Tik daudz triku vienuviet! Rīgas centrā aizritējis unikāls pasākums – par labākā iluzionista titulu cīnījās burvju mākslinieki no visas pasaules

Starptautiskās iluzionistu cīņas „Magic Mania - Wonderland” notikušas jau septīto reizi

Tik daudz triku vienuviet! Rīgas centrā aizritējis unikāls pasākums – par labākā iluzionista titulu cīnījās burvju mākslinieki no visas pasaules







6.oktobrī Rīgas centrā, “Olympic Voodoo Casino” telpās jau septīto reizi tikās labākie burvju mākslinieki no visas pasaules. Latvijas skatītājus īpaši lutināja unikāls pasākums – starptautiskas iluzionistu cīņas, jau septīto reizi – „Magic Mania – Wonderland”. Uzvaras laurus plūca Peio Rivas no Spānijas, 2.vietā Hannu Juntunen no Somijas, bet 3.vietā viesis no tālās Argentīnas – Julian de Rosa. Kopumā sacensībās piedalījās 9 dalībnieki no astoņām pasaules valstīm.

Kvalitātes zīme, lai izbaudītu maģiskus trikus un burvību ir iluzionisti Pecolli, kas vienmēr rūpējas par aizraujošiem mirkļiem, lai ikkatrs pieaugušais aizrautos, un spētu ieraudzīt īpašo mirkli. Jau ienākot “Voodoo Casino Latvija” telpās varēja sajust, ka īpaši gaidīti viesi – maģiskas sēnes, īpaša trakā zaķa tēja, gaismas un mūzika, protams, karšu triki. “Alise Brīnumzemē” noskaņas varēja just uz katra soļa – atpūsties no ikdienas un gūt jaunus iespaidus.

Tom Wouds, mākslinieks no Francijas – Džeimss Bonds: “Ikdienā es trenējos 5-6h dienā, ja neuzstājos vai nespēlēju tenisu. Nav tādas īpašas burvju skolas, bet Francijā mums ir burvju komanda, līdzīgi kā futbolā, kurai pievienojos 16 gadu vecumā.

Tas ir veicinājis manu izaugsmi. Pirmie cilvēki, kam rādu jaunos trikus ir mani tuvinieki – draudzene, ģimene, draugi, tad uzklausu viņu viedokli un turpinām darbu kopā ar režisoru. Kad esmu daudz strādājis labprāt izbaudu mieru un klusumu – jūra, mežs, mierīgas un klusas vietas, kur atjaunot enerģiju. Mūsdienās katrs var kļūt par iluzionistu, mākslinieku – internets, Youtube video kanāli – atliek tikai īpaši trenēties un vēlēties iepriecināt skatītājus.”

Dace Pecoli, “Magic Mania – Wonderland” iniciatore un oraganizatore: “Esmu laimīga un lepna par paveikto, īpašs prieks un silda sirdi cilvēki, kas apmeklēja pasākumu. Daudz laimīgu seju, priecīgi smiekli un vakars, kur atpūsties, nolikt ikdienas rūpes un ļauties maģijas burvībai. Paldies ikvienam māksliniekam, kas piedalījās, sacensībās pārstāvētas astoņas pasaules valstis – ir ļoti ievērojami. Katrs no māksliniekiem ir ar savu īpašo stāstu.”

Iluzionisma sacensību dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija, kuru vadīja Iluzionisma teātra/ muzeja Mystero dibinātājs Enrico Pezzoli. No Lietuvas Mantas Zmuidinavicius, ilggadējs ‘’Magic Mania’’ viesis, Itālijas – Salvatore Rapacciuolo No Latvijas puses žūrijā populārā satura veidotāja Beta Beidz (Beāte Bērziņa).

Par muzikālo noformēju rūpējās DJ Markus Riva un DJ Alviss.