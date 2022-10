Latvijas florbola izlase ar četriem debitantiem Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas florbola izlases galvenais treneris Arto Rīhimeki nosaucis 20 spēlētājus, kuri no 5. līdz 13. novembrim Šveicē piedalīsies pasaules čempionātā. Sastāvā iekļauti četri spēlētāji, kuriem tas būs pirmais pasaules čempionāts – Gustavs Griezītis, Daniels Anis, Valters Kalnietis un Jēkabs Keišs.

Lielākā pārstāvniecība izlasē ir valsts čempionei Cēsu “Lekrings”, kuru pārstāv četri spēlētāji, pa trim ir no “Lielvārde/FatPipe” un “Talsu NSS/Krauzers”, divi no “Ķekavas”, pa vienam no “Rubenes” un “Valmieras”, bet seši izlases florbolisti šosezon spēlē ārzemju klubos – pieci Somijā, viens Šveicē.

Komandas kapteinis būs Artis Raitums no Talsiem, kuram šis būs devītais pasaules čempionāts. Ir nosaukti arī desmit rezervisti, gadījumā ja līdz čempionātam kāds no pamata spēlētājiem gūst traumu. Latvijas izlase pasaules čempionāta grupā tiksies ar Čehiju, Zviedriju un Vāciju.

Tālāk sekos izslēgšanas spēles. Pasaules rangā mūsējie ir piektie, tādu pašu vietu ieņemot iepriekšējos divos pasaules čempionātos. Līdz šim starp četrām labākajām izlasēm mūsējie nekad nav bijuši, sešas reizes paliekot uzreiz aiz labāko kvarteta.

Vasarā Pasaules spēlēs gan izdevās ielauzties starp labākajām četrām komandām, nospēlējot neizšķirti 6:6 ar pasaules ranga līderi Zviedriju un ar 6:5 pārspējot Šveici.