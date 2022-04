Māris Kučinskis Foto: Karīna Miezāja

Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Ir jābeidz runāt pa kaktiem, bet skaidri jāpasaka, vai Zaļo un zemnieku savienība Saeimas vēlēšanās startēs kopā ar “Latvijai un Ventspilij”. Valde viena šo jautājumu nevar izlemt, tāpēc aicinu par to izteikties partijas biedrus,” šos LZS kongresā sacītos vārdus Latvijas Zemnieku savienības (LZS) priekšsēdētājs Armands Krauze “Latvijas Avīzei” atkārtoja arī pagājušajā piektdienā. Viņš sola, ka valde respektēs vairākuma domas. Termiņš, līdz kuram LZS vadība tās apkopos, gan nav noteikts, bet A. Krauze pieļāva, ka skaidrība varētu būt maija beigās.

Diskusija partijā par sadarbību ar Aivara Lemberga vadīto partiju “Latvijai un Ventspilij” sākās pēc tam, kad Liepājas partija par premjera kandidātu izvirzīja Māri Kučinski, kurš atzina, ka nevarēs pretendēt uz šo posteni, ja Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) būs līgums ar “Latvijai un Ventspilij”, kuru vada A. Lembergs.

Jāatgādina, ka A. Lembergs ir notiesāts pirmās instances tiesā par smagiem noziegumiem, bet spriedumu pārsūdzējis. Viņam 2019. gada decembrī piemēroja arī ASV Valsts kases sankcijas, kādas nosaka personām, kas saistītas ar, iespējams, liela mēroga korupciju. Arī šajā gadījumā A. Lembergs apstrīdēja viņam piemērotās sankcijas, uzskatot to par politisko pasūtījumu.

Taču ZZS ir svarīgi pieņemt šo lēmumu arī A. Lemberga pausto uzskatu dēļ. Viņš ir partijas “Latvijai un Ventspilij” (“LunV”) priekšsēdētājs, kura vadītais politiskais spēks plāno slēgt līgumu ar ZZS uz 14. Saeimas pilnvaru laiku. Līdz ar to ikviens “LunV” līdera viedoklis tiks saistīts ar ZZS.

Pēc 13. Saeimas vēlēšanām ZZS palika opozīcijā lielā mērā tāpēc, ka A. Lembergam apvienībā bija liela ietekme. “Jaunā Vienotība” un Nacionālā apvienība bija gatavas strādāt kopā valdībā ar ZZS, ar kuru tās jau iepriekš bija vienā koalīcijā, bet A. Lemberga dēļ tam kategoriski iebilda Jaunā konservatīvā partija (tagad “Konservatīvie”).

Kučinskis visu jau esot pateicis

Pēc LZS kongresa intervijā TV24 A. Lembergs sacīja, ka viņa prioritātes ir ģimene, veselība, Ventspils, kuras domes deputāts viņš ir, kā arī Latvijas daba. Par LZS kongresā izteikto ierosinājumu vērtēt sadarbību ar “LunV”, A. Lembergs teica: “Visādi sprukstiņi man te bļaustās. Pamačosimies vēlēšanās! Pareizāk sakot, pirms vēlēšanām.”

Par M. Kučin­ski A. Lembergs sacīja: “Kučinskis man te brauc virsū. Lai sēž vienā pusē, es būšu otrā. Parunāsim! Ko viņš ir darījis, ko viņš ir vadījis, ko es esmu darījis, ko es esmu vadījis un kādi ir tie rezultāti. Aiz muguras būt lielam un varenam – tas ir tāds mazs kranča sunītis, kas skrien pakaļ un mēģina ieplēst bikšu starā.”

M. Kučinskis “Latvijas Avīzei” pēc tam teikto nekomentēja, bet norādīja: “Es visu jau esmu pateicis. Neesmu gatavs iet ar viņu kopā. Tagad lēmums jāpieņem Latvijas Zemnieku savienībai un arī Latvijas Zaļajai partijai.” M. Kučin­skim esot laba sadarbība ar “LunV” deputātiem Gundaru Daudzi un Jāni Vucānu.

Kamēr A. Lembergs gadu bija apcietinājumā, ZZS frakcija bijusi vienota, piebilda M. Kučinskis.

Taču tagad ir jāizšķiras, kā būs turpmāk, jo nevar apgalvot, ka cilvēks ir pagājis malā no politikas, ja viņš vada partiju, kura ir pārstāvēta Saeimā. Ir vairāki LZS biedri, kuri uzskata, ka pietiks ar to, ka A. Lembergs neiesaistīsies lielajā politikā un nepretendēs uz amatiem, bet aprobežosies ar darbību Ventspils domē. Šī daļa nav gatava atteikties no līguma ar ventspilniekiem, uzskatot, ka viņu līderis joprojām ir populārs.

M. Kučinskis uzsvēra, ka tas nebija demaršs no viņa puses. Liepājas partija vēl neesot domājusi par citiem sadarbības partneriem. Viņš pat pieļāva, ka varētu arī nestartēt uz Saeimu, ja ZZS izšķirsies par labu sadarbībai ar A. Lembergu.

Tikmēr vairākiem ZZS biedriem ir bažas, ka Liepājas partija varētu aiziet pie konkurentiem, ko arī negrib pieļaut. A. Krauze cer, ka nevajadzēs atteikties ne no “LunV”, ne no Liepājas partijas. “Te vēl ir jānotiek sarunām. Skaidrs, ka viņš [Lembergs] turpinās paust savu viedokli, bet tas tagad ir partijas biedriem jāizlemj,” teica A. Krauze.

Ventspilnieki LZS biedrus izkonkurēja

Kad Saeimas darba kārtībā bija jautājums par 40 miljonu eiro izmaksāšanu Latvijas Ebreju kopienai, Latvijas Zemnieku savienībā notika biedru iekšējā aptauja. Tādas tiek rīkotas par svarīgiem jautājumiem, taču tagad nekas tāds nenotiek, atzina kāds zemsavietis, izsakot aizdomas, ka jautājuma izlemšanu grib novilcināt.

Zināms, ka arī Latvijas Zaļajā partijā ir vairāki politiķi, pēc kuru domām, sadarbība ar A. Lembergu varētu negatīvi atsaukties uz izredzēm atgriezties pie varas.

Latvijas Zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars “Latvijas Avīzei” teica, ka viņš šo jautājumu nekomentēšot, jo tā esot apvienības iekšējā lieta.

Dienvidkurzemes novada deputāts E. Putra bija 12. Saeimas deputāts un startēja arī 13. Saeimas vēlēšanās, bet viņu kopīgajā sarakstā izkonkurēja tieši “LunV” deputāti. Kurzemes vēlēšanu apgabalā no LZS nevienu neievēlēja Saeimā. E. Putra gan to bija piemirsis, taču labi atceras, kāpēc ZZS palika opozīcijā. Viņaprāt, ZZS ir jāizšķiras, vai apvienība ir gatava vēl četrus gadus sēdēt opozīcijā.

Tas esot jāvērtē arī no valstiskā viedokļa, ņemot vērā, ka pēcvēlēšanu gads Latvijai varētu būt arī ekonomiski smags. ZZS esot pieredzējuši politiķi. LZS kongresā viņš redzējis, ka partijā ienākuši jaunākās paaudzes speciālisti, kas ir profesionāļi savās jomās. “Mēs esam gatavi iet un strādāt. Ja kāds mums to neļauj, tad ir laiks šķirties,” “Latvijas Avīzei” atzina E. Putra.

Pēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma martā veiktā SKDS aptauja liecina, ka ZZS ir atbalsts sabiedrībā. Par to bija gatavi balsot 7,7% aptaujāto, kas ir otrs labākais rezultāts aiz “Jaunās Vienotības”, kuru atbalsta 9,2%, bet trešajā vietā ir Nacionālā apvienība – par to balsotu 7,2%.