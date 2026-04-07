Arhibīskaps metropolīts par dzimumaudzināšanu: Ja to nedarīs vecāki un skola, to darīs iela
Ejot pa ielu un dzirdot, cik neķītri sarunājas jaunieši, pat mazas meitenes, Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs aizdomājies par skolu programmu un audzināšanu, un secinājis, ka mūsu sabiedrībā ir problēmas ne tikai ar valodu, bet arī dzimumaudzināšanu.
“Seksuālā audzināšana ir ļoti svarīga. Ja to nedarīs vecāki un skola, to darīs iela, vienaudži un internets. Un tas ir ļoti postoši,” šādu atziņu viņš pauda TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”. Arhibīskaps norāda, ka, viņaprāt, šai audzināšanai jābūt pielāgotai konkrētam vecuma posmam.
“Sākt ar to, ka masturbācija ir sevis iepazīšanas veids un ka tas ir atbalstāmi vai arī, ka prezervatīvi jāsāk dalīt ar nezin kuru tur klasi, tā ir demoralizācija, tas ir absolūti nepieņemami. Tas ir gluži vienkārši amorāli. Ir jāmāca tas, ka seksualitāte ir Dieva dāvana, bet ar to jāmāk apieties.
Tā, lai tā nevis grauj, bet ceļ cilvēku. Seksualitāte ir dota, lai tā kļūtu par mīlestības zīmi, lai īstenotu mīlestību ar otru cilvēku un radītu bērnus,” nosaka Stankevičs un spriež, ka viens no iemesliem, kāpēc arī valoda ir tik ļoti vulgarizējusies, ir plašsaziņas līdzekļi.