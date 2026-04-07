Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
Foto: Zane Bitere/LETA

Arhibīskaps metropolīts par dzimumaudzināšanu: Ja to nedarīs vecāki un skola, to darīs iela

LA.LV
18:35, 7. aprīlis 2026
Viedokļi

Ejot pa ielu un dzirdot, cik neķītri sarunājas jaunieši, pat mazas meitenes, Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs aizdomājies par skolu programmu un audzināšanu, un secinājis, ka mūsu sabiedrībā ir problēmas ne tikai ar valodu, bet arī dzimumaudzināšanu.

Lai krīzes vai kara situācijā neciestu badu… 10 pārtikas produkti, kuri nebojājas gadiem ilgi
“Gaidīja, bet nesagaidīja…” Kamēr izmeklējumi “atpūtās” datubāzē, tikmēr pacientes dzīvība izdzisa gaidīšanas rindā
Kokteilis
Tavs dzimšanas mēnesis atklāj, kā tu reaģē uz pārmaiņām – sakritība ir biedējoša
Lasīt citas ziņas

“Seksuālā audzināšana ir ļoti svarīga. Ja to nedarīs vecāki un skola, to darīs iela, vienaudži un internets. Un tas ir ļoti postoši,” šādu atziņu viņš pauda TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”. Arhibīskaps norāda, ka, viņaprāt, šai audzināšanai jābūt pielāgotai konkrētam vecuma posmam.

“Sākt ar to, ka masturbācija ir sevis iepazīšanas veids un ka tas ir atbalstāmi vai arī, ka prezervatīvi jāsāk dalīt ar nezin kuru tur klasi, tā ir demoralizācija, tas ir absolūti nepieņemami. Tas ir gluži vienkārši amorāli. Ir jāmāca tas, ka seksualitāte ir Dieva dāvana, bet ar to jāmāk apieties.

CITI ŠOBRĪD LASA
Skandināvijā un Āzijā jau atceļ tūkstošiem avioreisu; eksperti brīdina – Eiropa var būt nākamā
Krimināls
“Nodarbināta” bija arī nepilngadīgā: Rīgā aiztur grupu, kas nodarbojās ar cilvēku tirdzniecību un sutenerismu
ASV un Irānas pamieram jau jūtamas sekas: būtiski mainījusies dabasgāzes cena

Tā, lai tā nevis grauj, bet ceļ cilvēku. Seksualitāte ir dota, lai tā kļūtu par mīlestības zīmi, lai īstenotu mīlestību ar otru cilvēku un radītu bērnus,” nosaka Stankevičs un spriež, ka viens no iemesliem, kāpēc arī valoda ir tik ļoti vulgarizējusies, ir plašsaziņas līdzekļi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
8 lietas, kuras vecākiem jāiemāca bērniem līdz 13 gadu vecumam
TV24
Uzšaut bērnam pa dibenu un nolamāt – vai likumīgi to vispār drīkst darīt?
Atklātas vairākas vietnes, kurās tiek izplatīti, glabāti un pārdoti bērnu seksuālās izmantošanas materiāli
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.