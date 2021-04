Valdis Zatlers

Arī Zatleram atlikta otrā pote pret Covid-19. Viņš atklāj, kāpēc Ieteikt 1







Bijušajam Valsts prezidentam Valdim Zatleram otrā pote pret Covid-19 uz vēlāku laiku pārcelta tāpēc, ka ir mainījušās vakcinācijas vadlīnijas, Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma” atklāja eksprezidents.

LETA jau ziņoja, ka iepriekš vairākiem vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu saņēmušajiem eksprezidentiem, kā arī pašreizējam Valsts prezidentam Egilam Levitam otro devu bija plānots potēt šodien, 15.aprīlī, taču, tuvojoties šim datumam, otrās potes saņemšanas laiks tika pārcelts uz 7.maiju. Iemesli tam netika publiski atklāti.

Zatlers šorīt intervijā “Rīta panorāmai” skaidroja, ka otrās potes datums viņam mainīts tāpēc, ka ir mainījušās vakcinēšanas vadlīnijas.

“Līdz ar to iesaka otro poti taisīt vēlāk, intervālam no astoņām nedēļām pārejot uz 11-12 nedēļām, kas ir pilnīgi normāli, es to saprotu,” sacīja eksprezidents.

Bijusī valsts pirmā persona piebilda, ka par vadlīniju mainīšanu nav pamata izbrīnam vai ažiotāžai, jo vakcīnas joprojām tiek pētītas – tiek skaidrots, kā panākt to maksimālo efektivitāti un mazākos blakusefektu riskus.

Zatleram vakcinācija pret Covid-19 sākta ar “AstraZeneca” ražoto preparātu, taču viņš pauda, ka visas Latvijā pieejamās vakcīnas ir līdzīgas.