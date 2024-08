Ārlietu ministrija (ĀM) rekomendē neapmeklēt Bangladešu, ņemot vērā vardarbīgos nemierus, kas sākušies šogad jūlija vidū un izplatījušies arī ārpus galvaspilsētas Dakas, notikušo valdības maiņu, kā arī bruņotas armijas iesaistīšanos protestu apspiešanā, liecina ministrijas publiskotā informācija.

ĀM aicina iedzīvotājus, kas atrodas Bangladešā, bez būtiskas vajadzības nedoties ārpus telpām.

Tāpat ministrija aicina laikus un regulāri informēt tuviniekus par drošības situāciju un reģistrēties Konsulārajā reģistrā, jo lielākajās pilsētās Bangladešā ir novēroti interneta un mobilo sakaru darbības apzināti traucējumi, kā arī dzelzceļa satiksme uz laiku ir pārtraukta.

LETA jau vēstīja, ka Bangladešas prezidents Mohammeds Šahabudins otrdien atlaida valsts parlamentu, paverot ceļu pagaidu valdības izveidei pēc premjerministres šeihas Hasinas atkāpšanās no amata un bēgšanas no valsts.

Protesti Bangladešā sākās pagājušajā mēnesī ar studentu prasībām atcelt kvotas civildienestā, bet vēlāk tie pārauga plašākā pret valdību vērstā kustībā.

Protestu gaitā dzīvību zaudējuši vismaz 409 cilvēki, liecina ziņu aģentūras AFP

This video is from an attack in the Shak ghat area of the Sylhet district in northeastern Bangladesh

LATEST: Overnight firing and clashes being reported from Dhaka and other districts in Bangladesh. BD Security forces and Army clashing with students and Islamist protestors. On Monday overall 135 people were killed across Bangladesh in deadly violence. Curfew ends 6am Tuesday. pic.twitter.com/fNHq9nfupi

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 5, 2024