“Paaudzes mainās, un jaunā paaudze nāk ar savu redzējumu par pilsonisku sabiedrību un attieksmi pret kaut kādiem procesiem,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Preses klubs” iesāka teikt žurnālists Armands Puče, diskutējot par sabiedriski politiskiem notikumiem un iedzīvotāju reakciju uz tiem, piemēram, jautājumā par “Rail Baltica” projekta īstenošanu un politiķu atbildību.

“Mainās šīs lietas,” atzina Puče, komentējot to, ka daudzi sūdzas par to, ka politiķi neņem vērā Latvijas pilsoņu domas dažādos jautājumos. “Pieredzes bagātie varbūt ir noguruši un saka, ka cinisms izstaro un ko mēs tur… Bet arī tas ir demokrātijas skaistums. Mēs varam pārbaudīt arī šī cinisma robežas. Šis viens pieminētais gadījums par “Rail Baltica” arī būs tāds kritērijs, kur mēs paskatīsimies, cik tālu viņi iet savā cinismā, bet te vairs nav atpakaļceļa, te vairs nav joki. Un to jau arī visi lielie spēlētāji saprot,” atzina Puče TV24 raidījumā.

Līdz ar to runājot par Latvijas pilsonisko sabiedrību šobrīd, Pučem ir radies secinājums. “Es domāju, ka tā pilsoniskā sabiedrība – tas “ugunskurs” – ir dzīvs. Jā, es piekrītu, ka mums ir tāda mentāla lieta – mēs esam pacietīgi, varbūt ne gluži bieza āda mums ir, bet gadalaiks ir tumšs, depresīvi kaut kur [esam]… Mēs esam arī viensētnieki pēc būtības. Apskaties, pabraukā pa Latviju! Cik skaistas ir sētas, bet tā ir cita mentalitāte – manā sētā viss būs kārtībā! Bet kopumā tā demokrātija ir tāda, kāda tā ir. Nekas jau labāks nav izgudrots,” tā Latvijas pilsonisko sabiedrību raksturoja žurnālists Puče.