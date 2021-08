Politiķis Artis Pabriks

Artis Pabriks lūdzis identificēt afgāņus, kas palīdzēja Latvijas misijai Afganistānā un piešķirt viņiem patvērumu







Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) lūdzis identificēt tos afgāņu pilsoņus, kuri palīdzējuši Latvijas misijai Afganistānā un izskatīt iespēju tiem piešķirt patvērumu, šodien savā mikroblogošanas vietnē “twitter” paziņojis Pabriks.

Viņš šādu lūgumu izteicis Aizsardzības ministrijai un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Jau ziņots, ka Pabriks jau šonedēļ bija aicinājis Iekšlietu ministriju (IeM) steidzamības kārtā izskatīt patvēruma piešķiršanu kādam Afganistānas pilsonim, kurš ilglaicīgi nodrošinājis NATO valstu, tai skaitā arī Latvijas, kravu pārvadājumus uz militārajām bāzēm Afganistānā.

Aizsardzības ministrijas izveidotais portāls “sargs.lv” vēsta, ka to pierāda arī ārvalstnieka vēstulei Pabrikam pievienotās līgumu kopijas. Latvijas uzņēmumi, kuri sadarbojušies ar šo personu, par viņu izsakās atzinīgi un līdzšinējo pieredzi vērtē pozitīvi – darbinieks strādājis godprātīgi, kravas vienmēr nogādātas laikā, ja kāda arī nomaldījusies, vienmēr pielicis pūles, lai to atrastu.

Ņemot vērā faktu, ka Afganistānas pilsonis palīdzējis NATO sabiedrotajiem Afganistānā, viņam ar ģimeni izteikti dzīvības draudi, un cilvēks ir noraizējies, ka šie draudi arī var tikt īstenoti.









































































Jau ziņots, ka Islāmistu grupējuma “Taleban” kaujinieki svētdien bez cīņām ienākuši trijās Afganistānas galvaspilsētas Kabulas priekšpilsētās, ziņu aģentūru AP informējušas trīs Afganistānas amatpersonas, kas vēlējušās palikt anonīmas.

Svētdienas rītā talibi pārņēma savā kontrolē Nangarhāras provinces galvaspilsētu Džalālābādu Afganistānas austrumos netālu no svarīga robežpunkta pie Pakistānas robežas, līdz ar to no bloķējot Kabulu arī no austrumiem.

Džalālābādā talibi iegājuši bez kaujām, apliecinājuši iedzīvotāji un amatpersonas. Lēmums nepretoties pieņemts, lai novērstu civiliedzīvotāju upurus.

Saņemtas ziņas, ka svētdien talibu rokās nonākusi arī Hosta, tāda paša nosaukuma provinces galvaspilsēta, bet sestdien talibi ieņēma lielāko pilsētu Afganistānas ziemeļos, Balhas provinces galvaspilsētu Mazārešarīfu.

Kopš pagājušās nedēļas talibi pārņēmuši savā kontrolē lielāko daļu valsts teritorijas, sakaujot Afganistānas drošības spēkus, pārvelkot tos savā pusē vai liekot tiem bēgt, neraugoties pat uz zināmu ASV aviācijas atbalstu.