Foto no Ukrainas armijas 56.motorizētā kājnieku pulka arhīva

ASV domnīca: Krievijai tuvākajā laikā nebūs resursu panākumu gūšanai Donbasā Ieteikt







Dažus nākamos mēnešus Krievijas karaspēkam būs grūtības atrast pietiekamus resursus, lai gūtu panākumus Donbasā, atsaucoties uz ASV bāzēto domnīcu “Institute for the Study of War” (ISW), vēsta raidsabiedrība CNN.

“Mūsu aplēses liecina, ka tuvākajā laikā Krievijas motorizēto vienību militārpersonām būs grūti savākt ievērojamus kaujas spējīgus spēkus operācijām Donbasā. Visticamāk, Krievija turpinās sūtīt uzbrukumā daļēji stipri cietušās un daļēji pārgrupētās vienības, kas dos ierobežotus panākumus par ļoti augstu cenu,” secinājuši domnīcas pētnieki.

Militārie analītiķi un novērotāji apgalvo, ka Krievijai varētu būt grūtības reorganizēt vienības, kas cietušas kaujās ar Ukrainas atmiju, jo īpaši Kijivas apgabalā un Ukrainas ziemeļos.

Gatavojoties iebrukumam Krievija Ukrainas tuvumā sakoncentrēja apmēram 120 bataljonu taktiskās grupas.

CNN, atsaucoties uz kādu anonīmu Eiropas amatpersonu, vēsta, ka ceturtā daļa šo spēku “faktiski nav kaujas spējīgi”, jo cietuši lielus zaudējumus un ir iznīcināta to tehnika.

ISW pauž pārliecību, ka ASV Aizsardzības ministrija “netīši ir pārspīlējusi pašreizējās Krievijas kaujas spējas”, 8.aprīlī paziņojot, ka Krievija ir saglabājusi nepilnus 85% no kara sākumā esošajām spējām.

Vienlaikus domnīca uzsver, ka, neskatoties uz minētajiem faktoriem, nevajag gaidīt, ka tuvākajās dienas Ukrainas armijai klāsies viegli. Eksperti pieļauj, ka Krievijas karaspēks var gūt zināmus panākumus un pārņemt kontroli pār Doneckas un Luhanskas apgabalu teritorijas lielāko daļu.

Marta beigās Krievija paziņoja, ka kopumā esot izpildījusi 24.februārī sākās tā dēvētās specoperācijas pamatuzdevumus un tagad koncentrēšoties uz Donbasa “atbrīvošanu”. Krievijas karaspēks ir atkāpies no Kijivas un tās apkaimes, tomēr Ukrainas austrumos karadarbība turpinās un drīzumā tiek gaidīts jauns liela mēroga uzbrukums.