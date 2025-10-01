ASV kara studiju institūts brīdina par Kremļa viltīgo plānu pret NATO – vaina tiks novelta uz citiem 0
Krievija un Baltkrievija varētu īstenot speciālo vienību operācijas pret Polijas kritisko infrastruktūru un vainu novelt uz Ukrainu. Par to ziņo RBC-Ukraine, atsaucoties uz ASV kara studiju institūta sniegto informāciju.
Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests 30. septembrī paziņoja, ka Ukraina it kā gatavo uzbrukumu Polijas kritiskajai infrastruktūrai “citas valsts vārdā”, lai pēc tam varētu apsūdzēt Krieviju un Baltkrieviju.
Krievijas izlūkdienests apgalvo, ka Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde un Polijas izlūkdienests it kā nosūtīs uz Poliju diversantu un izlūku grupu, ko veidos Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi no proukrainiskā “Brīvība Krievijai” leģiona un Konstantīna Kaļinauska pulka.
Šie spēki pēc aizturēšanas preses konferencē it kā izlikšoties par Krievijas un Baltkrievijas speciālo vienību karavīriem, bet proukrainiskie spēki vainos Krieviju un Baltkrieviju uzbrukumu pastrādāšanā.
Krievijas izlūkdienests arī apgalvo, ka Ukraina vienlaikus varētu sarīkot uzbrukumu Polijas kritiskajai infrastruktūrai, lai pastiprinātu sabiedrības rezonansi. Saskaņā ar Krievijas speciālo spēku versiju Ukraina it kā cenšas izmantot nesenos dronu incidentus NATO gaisa telpā, lai kurinātu pretkrieviskas noskaņu Polijā, paātrinātu kara eskalāciju un rosinātu Eiropas valstis aktīvāk iesaistīties notiekošajā karā
ASV kara studiju institūta eksperti uzskata, ka Kremlis, visticamāk, uzdevis izlūkdienestam izplatīt šo paziņojumu, lai izvairītos no atbildības par iespējamu Krievijas un Baltkrievijas spēku diversiju pret Poliju. Pēc analītiķu domām, Krievija bieži izmanto Ārējās izlūkošanas dienestu, lai dezinformācijas kampaņās izplatītu nepamatotus apgalvojumus par gaidāmiem uzbrukumiem.
Mērķis — vājināt atbalstu Ukrainai un sēt šaubas par Krievijas provokāciju raksturu pret NATO valstīm.
Institūta eksperti atgādina, ka 26. septembrī līdzīgā scenārijā Krievija apsūdzēja Ukrainu par dronu incidentiem Polijas un Rumānijas gaisa telpā. Savukārt Polijas un Rumānijas amatpersonas paziņoja, ka tieši Krievija ir saistīta ar šiem incidentiem.