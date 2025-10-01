Foto: EPA/Scanpix/LETA

ASV kara studiju institūts brīdina par Kremļa viltīgo plānu pret NATO – vaina tiks novelta uz citiem 0

LA.LV
12:33, 1. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievija un Baltkrievija varētu īstenot speciālo vienību operācijas pret Polijas kritisko infrastruktūru un vainu novelt uz Ukrainu. Par to ziņo RBC-Ukraine, atsaucoties uz ASV kara studiju institūta sniegto informāciju.

Reklāma
Reklāma
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
TV24
“Paskatieties uz Raimondu Paulu – kāda izdienas pensija!?” Uzņēmēja rosina par izdienas pensijām domāt plašāk
Kokteilis
Kāds vīrietis vajadzīgs katrā zodiaka zīmē dzimušai sievietei
Lasīt citas ziņas

Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests 30. septembrī paziņoja, ka Ukraina it kā gatavo uzbrukumu Polijas kritiskajai infrastruktūrai “citas valsts vārdā”, lai pēc tam varētu apsūdzēt Krieviju un Baltkrieviju.

Krievijas izlūkdienests apgalvo, ka Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde un Polijas izlūkdienests it kā nosūtīs uz Poliju diversantu un izlūku grupu, ko veidos Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi no proukrainiskā “Brīvība Krievijai” leģiona un Konstantīna Kaļinauska pulka.

CITI ŠOBRĪD LASA
Daudz kas nav pieejams – valsts iestāžu mājaslapas piedzīvo apjomīgu uzbrukumu
Kabatā ne centa. Kāda ir bezskaidras un skaidras naudas attiecība maciņos?
Jānotiek traģēdijai, kurā iet bojā bērni? Tagad meklēs idejas, kā aizliegt nepilngadīgajiem noīrēt e-velosipēdus

Šie spēki pēc aizturēšanas preses konferencē it kā izlikšoties par Krievijas un Baltkrievijas speciālo vienību karavīriem, bet proukrainiskie spēki vainos Krieviju un Baltkrieviju uzbrukumu pastrādāšanā.

Krievijas izlūkdienests arī apgalvo, ka Ukraina vienlaikus varētu sarīkot uzbrukumu Polijas kritiskajai infrastruktūrai, lai pastiprinātu sabiedrības rezonansi. Saskaņā ar Krievijas speciālo spēku versiju Ukraina it kā cenšas izmantot nesenos dronu incidentus NATO gaisa telpā, lai kurinātu pretkrieviskas noskaņu Polijā, paātrinātu kara eskalāciju un rosinātu Eiropas valstis aktīvāk iesaistīties notiekošajā karā

ASV kara studiju institūta eksperti uzskata, ka Kremlis, visticamāk, uzdevis izlūkdienestam izplatīt šo paziņojumu, lai izvairītos no atbildības par iespējamu Krievijas un Baltkrievijas spēku diversiju pret Poliju. Pēc analītiķu domām, Krievija bieži izmanto Ārējās izlūkošanas dienestu, lai dezinformācijas kampaņās izplatītu nepamatotus apgalvojumus par gaidāmiem uzbrukumiem.

Mērķis — vājināt atbalstu Ukrainai un sēt šaubas par Krievijas provokāciju raksturu pret NATO valstīm.

Institūta eksperti atgādina, ka 26. septembrī līdzīgā scenārijā Krievija apsūdzēja Ukrainu par dronu incidentiem Polijas un Rumānijas gaisa telpā. Savukārt Polijas un Rumānijas amatpersonas paziņoja, ka tieši Krievija ir saistīta ar šiem incidentiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ko sēsi, to pļausi: eksperts Krievijai prognozē drūmu scenāriju, ar ko tā agrāk biedēja Ukrainu
Te viņa tirgo saldējumu, te čakli strādā rūpnīcā: kas ir sieviete, kas mistiski parādās teju visos pasākumos, kuros ir Putins?
TV24
Slaidiņš: Ja 3 dienās var “aizpūst” 4 lidmašīnas, tad ir apšaubāma krievu spēja aizstāvēt savus lidlaukus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.