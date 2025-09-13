“Mēs sekojām tam līdz brīdim, kad tas…” Krievu drons ielidojis Rumānijas gaisa telpā 0
Krievijai veicot uzbrukumu infrastruktūrai Ukrainā, krievu drons ielidojis Rumānijas gaisa telpā, sestdien pavēstīja Rumānijas Aizsardzības ministrija.
Rumānija sestdienas vakarā pacēla gaisā divus iznīcinātājus F-16, lai monitorētu situāciju pēc triecieniem Ukrainai, teikts ministrijas paziņojumā.
Lidmašīnas “konstatēja dronu valsts gaisa telpā” un sekoja tam līdz brīdim, kad “tas pazuda no radara” netālu no Kilija Vekes ciema Donavas deltā, norādīja ministrija.
Drons “nelidoja virs apdzīvotām vietām un neradīja tiešus draudus iedzīvotāju drošībai”, teikts paziņojumā.
Krievijas pret Ukrainu izvērstā pilna mēroga kara laikā Rumānijā vairākkārt nogāzušies krievu dronu fragmenti.
Kā ziņots, trešdien Polijas gaisa telpā ielidoja vismaz 19 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti.
Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas tiek notriekti krievu droni.