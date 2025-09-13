Ilustratīvs foto (Scanpix/LETA).

“Mēs sekojām tam līdz brīdim, kad tas…” Krievu drons ielidojis Rumānijas gaisa telpā 0

LETA
22:17, 13. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijai veicot uzbrukumu infrastruktūrai Ukrainā, krievu drons ielidojis Rumānijas gaisa telpā, sestdien pavēstīja Rumānijas Aizsardzības ministrija.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Vērsis – pikants čili, Jaunava – sulīgs steiks: lūk, kāda veida ēdiens tu esi saskaņā ar savu zodiaka zīmi
“Zapad ir tikai ģenerālmēģinājums…” bijušais Ukrainas armijas brīvprātīgais karavīrs brīdina par Krievijas iespējamiem plāniem attiecībā uz Baltijas valstīm
No bērnudārza pazūd gadu vecs bērns: darbinieki to atklāja tikai tad, kad zēna māte ieradās viņam pakaļ
Lasīt citas ziņas

Rumānija sestdienas vakarā pacēla gaisā divus iznīcinātājus F-16, lai monitorētu situāciju pēc triecieniem Ukrainai, teikts ministrijas paziņojumā.

Lidmašīnas “konstatēja dronu valsts gaisa telpā” un sekoja tam līdz brīdim, kad “tas pazuda no radara” netālu no Kilija Vekes ciema Donavas deltā, norādīja ministrija.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pietiek, glābiet mūsu bērnus!” Londonā notiek vērienīga imigrācijas pretinieku demonstrācija
Polijā, Krievijas bezpilota lidaparātu draudu dēļ, uz laiku apturēta lidostas darbība un pacelti iznīcinātāji
VIDEO. Latgales dārzā iemūžināts “mini kolibri” – skatītāji min, kas tas īsti ir

Drons “nelidoja virs apdzīvotām vietām un neradīja tiešus draudus iedzīvotāju drošībai”, teikts paziņojumā.

Krievijas pret Ukrainu izvērstā pilna mēroga kara laikā Rumānijā vairākkārt nogāzušies krievu dronu fragmenti.

Kā ziņots, trešdien Polijas gaisa telpā ielidoja vismaz 19 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti.

Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas tiek notriekti krievu droni.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Polijā, Krievijas bezpilota lidaparātu draudu dēļ, uz laiku apturēta lidostas darbība un pacelti iznīcinātāji
TV24
Analītiķiem ir diezgan pārliecinošs viedoklis, kādu uzdevumu Krievijas droni veica Polijā
Polija paziņo par NATO misijas “Austrumu sardze” faktisku uzsākšanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.