Slaidiņš: Ja 3 dienās var “aizpūst” 4 lidmašīnas, tad ir apšaubāma krievu spēja aizstāvēt savus lidlaukus 0

19:19, 30. septembris 2025
Jānis Slidiņš, NBS Majors, Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāstīja par pēdējā laika Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) uzbrukumiem pa okupantu militārajiem objektiem.

Slaidiņš minēja, ka dronu trāpījumi ir skāruši divas transporta lidmašīnas (AN‑26 tipa) un kopumā — pēc viņa teiktā — trijās dienās bojāt četras lidmašīnas ir vērā ņemams fakts.

Viņš atgādināja, ka iepriekš ukraiņiem izdevās bojāt pretzemūdeņu lidmašīnas “Be-12”.

Šis ir nozīmīgi, jo parāda pretinieka nespēju aizsargāt lidlaukus.

“Ja 3 dienās var “aizpūst” 4 lidmašīnas, tad ir apšaubāma Krievijas bruņoto spēku spēja aizstāvēt savus lidlaukus. Ukraiņi visu laiku nepārtraukti sita pa radariem – krievi vienkārši nespēja izsekot.”

Viņš skaidroja, ka panākumu atslēga slēpjas dronos, kas tiek palaisti no jūras, un tie ir samērā mazi — tāpēc lielie radari tos bieži neredz.

Lielos dronus redzētu, bet “mazās mušas” pretiniekam rada grūtības efektīvi reaģēt un nodara būtisku kaitējumu.

