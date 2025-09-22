“Jūs esat brīdināti!” Polijas amatpersonas izplata nepārprotamu paziņojumu Krievijai 0
Polija nevilcināsies notriekt objektus, kas pārkāpj tās gaisa telpu un rada draudus, bet būs piesardzīgāka situācijās, kas nav tik skaidras, pirmdien paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
“Mēs pieņemsim lēmumu notriekt lidojošus objektus, ja tie pārkāpj mūsu teritoriju un lido virs Polijas – par to nav nekādu diskusiju,” preses konferencē sacīja Tusks.
“Kad mēs saskaramies ar situācijām, kas nav līdz galam skaidras, piemēram, nesenais Krievijas iznīcinātāju lidojums virs naftas platformas – bet bez pārkāpuma, jo tie nav mūsu teritoriālie ūdeņi -, patiešām ir divreiz jāpadomā, pirms lemt par darbībām, kas var izraisīt ļoti asu konflikta fāzi,” viņš piebilda.
Tusks sacīja, ka viņam arī būtu jābūt pārliecinātam, ka Polija nebūs viena, ja konflikts sāks saasināties. “Man ir jābūt arī pilnīgi pārliecinātam, ka visi sabiedrotie pret to izturēsies tieši tāpat kā mēs,” viņš teica.
Naktī uz 10.septembri Polijas gaisa telpā ielidoja vismaz 19 Krievijas droni, un tie, kas radīja draudus iedzīvotājiem, tika notriekti.
Divi Krievijas reaktīvie iznīcinātāji piektdien virs Baltijas jūras ielidoja Polijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un pārlidoja zemu pār Polijas urbšanas platformu, pavēstīja varasiestādes.
Polijas gaisa robeža netika pārkāpta.
Divi Krievijas iznīcinātāji virs Baltijas jūra pārkāpa Polijas valsts enerģētikas uzņēmuma “Orlen” urbšanas platformas “Petrobaltic” drošības zonu, paziņoja Polijas robežsardze.
