Atklās mākslinieka Artura Dimitera izstādi "JĀ UN NĒ"







No 2024. gada 13. decembra līdz 5. janvārim Rīgā, Brīvības ielā 68 norisināsies Artura Dimitera gleznu un skulptūru personālizstāde “JĀ UN NĒ”. Mākslinieka paplašinātajā skaidrojumā izstādītie darbi ir “radītās matērijas izlietojuma varianti” .

Vēsturiskā ēkā Brīvības ielā 68 pats mākslinieks iekārtojis multimediālu personālizstādi, kurā ir izstādīti pēdējo trīs gadu laikā tapuši darbi plašā spektrā – skulptūras, gleznas, fotogrāfijas, instalācijas, kā arī performance un vietspecifiskas intervences ar izstādes telpām, izmantojot mākslinieka autortehnikas paņēmienus.

Arturs Dimiters, iepazīstinot ar saviem jaunākajiem darbiem, atklāj: “Mēs eksistējošo vienmēr kaut kā pārveidojam. Tā ir mūžīgā pārradīšana. Pārradītā mūžīgā tiešraide, kurā mums ir nemitīgi jāveic izvēles. Mākslinieks šo pārradīšanu veic vēl tiešāk, apzinātāk un līdz ar to dažreiz tas izdodas precīzāk, nekā citu profesiju pārstāvjiem. Mans mākslas ceļa sākums būtībā bija fotomāksla, kur es pilsētvidē meklēju formu kombinācijas, kuras man radīja asociācijas ar dzīvām būtnēm, portretu, realitāti, kas pati no sevis atspoguļojās šķietamā nejaušībā. Šāda tēlveide turpina savu ceļu arī gleznā vai skulptūrā, un varētu šķist, ka tos, nemeklējot gatavus uz sienām, beidzot radu pats no savas iztēles. Taču tā gluži nav, jo arī šajā vizuālajā dramaturģijā ienāk daudz sakritību, kombināciju un nejaušību. Tas, ka tas ir manis kontrolēts process, ir nosacīti. Jā un nē.”

Izstādes pamatā ir melnā un persiku rozā toņi. A. Dimiters stāsta, ka tie ir “filtri un manas rozā brilles, kas palīdzēja tikt galā ar to visu.”

Izstādi ikviens interesents varēs aplūkot no 13. decembra līdz 5. janvārim piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst. 11.00 līdz 14.00.

Izstādi atbalsta: Fonds “Tavs Atbalsts”