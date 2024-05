FOTO: Jānis Spurdziņš

Atklās Rīgas burāšanas sezonu Ieteikt







Sestdien, 25.maijā, Rīgas ostas akvatorijā – Daugavā pie Vanšu tilta notiks RĪGAS SEZONAS ATKLĀŠANAS REGATE 2024. Tā tiek rīkota jau trešo gadu pēc kārtas, turpinot labi iesāktu tradīciju pēc garās ziemas pulcēt burāšanas aktīvistus, lai kopīgā svētku sacensībā atsāktu sezonas ūdenssporta aktivitātes. Regati organizē Rīgas sporta burāšanas centrs, un uz to aicināti burātāji no visiem Rīgas un Latvijas jahtklubiem.

Reklāma Reklāma

“Ar katru gadu palielinās interese par burāšanas sporta veidu gan no bērnu un jauniešu puses, gan arī cilvēkiem jau pieaugušā vecumā. Jahtu paliek vairāk, un ir prieks par katru, kurš gatavs doties pretim sapnim par burāšanu un, iespējams, pat savu jahtiņu. Rīga tam ir ļoti piemērota”, stāsta Kristīne Štāla – Bula, Rīgas sporta burāšanas centra valdes locekle, atgādinot, ka cauri Rīgai plūst Daugava, tepat ir arī Ķīšezers un rokas stiepiena attālumā Rīgas Jūras līcis. “Daugavā arvien biežāk var novērot kustību – dažādi peldlīdzekļi slīd gar pilsētas krastiem. Tas veicina piekrastes zonas attīstību, dod iespēju mūsu pilsētai kļūt pievilcīgākai tūristiem, kas pie mums ierodas ar jahtām”, pārliecināta K.Štāla – Bula.

Šī gada burāšanas sezona visā Latvijā solās būt pasākumiem bagāta, vairāki no tiem notiks arī Rīgas sporta burāšanas centrā, Ķīpsalā, Matrožu ielā 15. Visas sezonas garumā jahtklubā norisināsies burāšanas treniņregates, kas paredzētas, lai burāšanas entuziastiem būtu iespēja trenēties, uzlabot savu sportisko izpildījumu un sagatavoties lielajām regatēm. Burāšanas treniņregates notiks divas reizes nedēļā (otrdienās un ceturtdienās) visas sezonas garumā, Daugavas akvatorijā pie Vanšu tilta. Tām ir sacensību formāts – tiek noteikta distance, ir tiesnesis un dalībnieku starpā notiek sacensība. Katra treniņa nobeigumā tiek apkopoti rezultāti, un sezonas nobeigumā tiek apkopoti sezonas kopējie rezultāti. Savukārt augustā Rīgas svētku laikā 17. un 18.augustā tradicionāli notiks arī RĪGAS KAUSS BURĀŠANĀ 2024, bet sezonas noslēgumā – 28.septembrī – RĪGAS SEZONAS SLĒGŠANAS REGATE 2024.

Rīgas sporta burāšanas centrs dibināts 2016.gadā, un ir viens no straujāk augošajiem jahtklubiem Latvijā. To izveidojusi biedrība Latvian Sailing Team. Galvenais centra radītājs un attīstītājs ir burātājs Andrejs Buls, kurš to veidojis ar mērķi kļūt par daudzfunkcionālu burāšanas sporta centru Rīgas centrā, lai popularizētu un attīstītu burāšanas sporta veidu pilsētā. 2018.gadā jahtklubā tika rīkotas pasaules mēroga sacensības PLATU25 sporta jahtu klasē, bet 2028.gadā tur plānots organizēt ORC PASAULES ČEMPIONĀTU.

Sezonas atklāšanas regate notiek sadarbībā ar Rīgas brīvostu.

Sacensību sākums un atklāšanas ceremonija pl.11.00, Rīgas sporta burāšanas centrā, Ķīpsalā, Matrožu ielā 15.

Starti no pl.12.00.* Apbalvošana no pl.15.00.

*Programmā minētie starta laiki var tikt mainīti, ņemot vērā laika apstākļus.