Saistībā ar izmaiņām kravu loģistikā, ko nesis Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, būtiski ir mainījies Rīgas ostas kravu portfelis. Sarūkot energoresursu tranzītkravu (ogļu un naftas produktu) apstrādei, par lielāko kravu grupu ostā kļuvuši konteineri. Vienlaikus ar konteinerkravu apgrozījuma pieaugumu aug arī ar konteineriem saistīto pakalpojumu sniegšanas apjoms.

Viens no uzņēmumiem, kas ostā mērķtiecīgi attīsta konteineru remonta segmentu, ir AS “Riga Port” grupā ietilpstošais SIA “Rīgas Centrālais Termināls” (RCT). “Konteineru remonta pakalpojums visā pasaulē ir ļoti standartizēts, stingri regulēts un uzraudzīts, jo tas saistīts ar jūras pārvadājumu drošību. Mūsu uzņēmums strādā ar LIoyd`s Maritime Academy akreditāciju, kam uzticas konteineru līniju operatori. Konteineri tiek remontēti pēc LIoyd`s Maritime Academy noteiktajiem augstajiem kvalitātes standartiem. Pašreiz konteineru remonta biznesa virziens uzņēmumā ir strauji augošs. Mūsu klienti – konteineru līnijas, izvēlas remontēt konteinerus tieši RCT, jo zina, ka visu izdarīsim vislabākajā kvalitātē un īsos termiņos, bet varam to paveikt par zemāku cenu nekā Rietumeiropas lielajās konteineru ostās,“ stāsta RCT komercdirektors Andris Gabrāns.

Pieprasījums pēc konteineru remonta pakalpojumiem Latvijā pašreiz ir ļoti liels un turpina pieaugt. To veicina tukšo konteineru iztrūkums eksportam, kas palielinās dažādu globālo loģistikas krīžu rezultātā, sākot ar COVID-19 pandēmijas izraisīto konteineru deficītu un beidzot ar šī brīža konfliktu Sarkanajā jūrā, kas apgrūtina konteineru nokļūšanu līdz Eiropas ostām. Konteineru trūkuma brīžos līniju operatori ir spiesti daudz vairāk labot vecos konteinerus, ko citādi būtu pārdevuši, vai nodevuši metāllūžņos.

“Ikviens kvalitatīvs servisa pakalpojums, ko mūsu uzņēmēji attīsta Rīgas ostā, veicina ostas konkurētspēju un pozitīvu atpazīstamību. Vienlaikus tās ir arī jaunas darba vietas un ienākumi ostas uzņēmumiem, kas svarīgi tieši šobrīd, kad ikviens ostā meklē jaunus biznesa virzienus un stratēģijas. Turklāt, dodot vecajiem konteineriem jaunu dzīvi, tiek veicināta arī aprites ekonomika, kas ir viena no Rīgas ostas stratēģiskajām attīstības jomām, “ uzsver Rīgas ostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Īpaši svarīgs sertificēts remonta pakalpojums ir refkonteineriem (konteinersaldētavām kravu transportēšanai noteiktā temperatūrā), ko pārsvarā izmanto pārtikas, augļu un saldētu produktu transportēšanai. Šādos konteineros ir iespēja regulēt temperatūru amplitūdā no +25°C līdz -35°C, kā arī gaisa padevi un ventilācijas režīmu. Šie konteineri ir jūtīgāki pret dažādiem ārējās vides faktoriem un prasa lielāku uzraudzību. Turklāt tikai sertificēts remonta uzņēmums pēc klienta pasūtījuma var sagatavot konteineru pārvadājumam – iestatīt temperatūru un veikt standartizētu PTI (Pre-trip Inspection) testu, katru reizi pirms kravas iekraušanas.

Jūras konteinerā ir ap 40 – 60 dažādu detaļu, ko remonta laikā var nomainīt. Visbiežāk tiek mainīti durvju rokturi, pacelšanas stiprinājumi, kas atrodas konteinera stūros, sienu metāls, kā arī grīdas. “Komplicētās komponentes, kas nepieciešamas refkonteineru remontam saņemam no ASV, Japānas un Vācijas, bet vienkāršās detaļas ar mazu pievienoto vērtību nāk no Ķīnas. Savukārt konteineru grīdās izmantojam tikai AS “Ļatvijas finieris” ražoto mitruma izturīgo saplāksni, ko ļoti augstu novērtē mūsu klienti kā vienu no šim nolūkam labākajiem materiāliem visā pasaulē,” turpina A. Gabrāns.

Vēl viens no perspektīviem RCT konteineru remonta pakalpojuma virzieniem ir veco, jūras pārvadājumiem nederīgo konteineru pārveidošana un pielāgošana citām vajadzībām, dodot konteineriem otru dzīvi uz sauszemes. Konteinerus pārbūvē pēc individuāla pasūtījuma un tie kļūst par noliktavām, dārza mājām, mobilajiem ofisiem un darbnīcām. Īpaši pieprasīti ir refkonteineri, ko var pārveidot par mazām mobilām noliktavām ar kontrolējamu temperatūras režīmu