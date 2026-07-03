Prigožins grib gāzt Krievijas militāro vadību

Atklātībā nāk iepriekš nedzirdēts fakts par Prigožinu – tas var izskaidrot pašu galveno 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
16:25, 3. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Militārā grupējuma “Vagner” vadītājs Jevgeņijs Prigožins neilgi pirms 2023. gada 23. jūnijā sarīkotā dumpja uzzinājis, ka ir neārstējami slims. Ar to var izskaidrot viņa steigu un kraso rīcību, ziņo “Carjgrad”, atsaucoties uz avotu Krievijas resoros.

Šie ziedi atņem spēku un veselību: 5 augi, kurus labāk nestādīt mājas tuvumā
Veselam
Diezgan skumji – 10 “vecmodīgas” dzīves vērtības, par kurām mūsdienu jaunatne tikai pasmejas; tostarp arī svētki ar ģimeni
Pēc pirmās ziemas jau gribēsies pārdot: 10 automašīnas, kas Latvijas klimatam nav piemērotas
Lasīt citas ziņas

“Pēc viņa rīcībā esošās informācijas, Prigožins bijis smagi slims – diagnoze viņam noteikta neilgi pirms “Taisnīguma marša”. Tieši tāpēc viņš negaidīja, un tas izskaidro viņa steigu un kraso rīcību,” raksta izdevums.

Ar ko tieši militārā grupējuma vadītājs slimojis, netiek precizēts. Izdevuma sarunu biedrs piebildis, ka Prigožins neesot tiecies pēc atklāta konflikta ar Kremli, bet gan vēlējies pārkārtot Krievijas bruņotos spēkus pēc “Vagner” parauga.

CITI ŠOBRĪD LASA
Trampa nodokļu deklarācija “sašāvusi” ASV pilsoņus; tajā atklājas interesantas lietas
Dārzs
Ābeles apsēdis lapu tinējs. Kā to apkarot?
FOTO. “Dārgais Donald!” Putins nosūta negaidītu vēstījumu savam ASV kolēģim

Jevgeņijs Prigožins gāja bojā 2023. gada augustā, kad Tveras apgabalā nogāzās lidmašīna, kurā viņš atradās. Katastrofā gāja bojā arī visa lidmašīnas apkalpe un “Vagner” komandieris Dmitrijs Utkins.

Aizbetonēts Jevgēņija Prigožina kaps
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Žurnālists, kurš paredzēja Prigožina sacelšanos, prognozē Krievijai lietas, kas robežojas ar fantāziju, bet varētu kļūt par realitāti
Baidās par “otrā Prigožina” iespējamu sacelšanos? Maskavā dīvainu sakritību dēļ sāk slāpēt internetu
Viņš paredzēja savu nāvi: Prigožina māte atklāj detaļas par dēla gājienu uz Maskavu un to, kas notika pēc tam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.