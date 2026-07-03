Atklātībā nāk iepriekš nedzirdēts fakts par Prigožinu – tas var izskaidrot pašu galveno 0
Militārā grupējuma “Vagner” vadītājs Jevgeņijs Prigožins neilgi pirms 2023. gada 23. jūnijā sarīkotā dumpja uzzinājis, ka ir neārstējami slims. Ar to var izskaidrot viņa steigu un kraso rīcību, ziņo “Carjgrad”, atsaucoties uz avotu Krievijas resoros.
“Pēc viņa rīcībā esošās informācijas, Prigožins bijis smagi slims – diagnoze viņam noteikta neilgi pirms “Taisnīguma marša”. Tieši tāpēc viņš negaidīja, un tas izskaidro viņa steigu un kraso rīcību,” raksta izdevums.
Ar ko tieši militārā grupējuma vadītājs slimojis, netiek precizēts. Izdevuma sarunu biedrs piebildis, ka Prigožins neesot tiecies pēc atklāta konflikta ar Kremli, bet gan vēlējies pārkārtot Krievijas bruņotos spēkus pēc “Vagner” parauga.
Jevgeņijs Prigožins gāja bojā 2023. gada augustā, kad Tveras apgabalā nogāzās lidmašīna, kurā viņš atradās. Katastrofā gāja bojā arī visa lidmašīnas apkalpe un “Vagner” komandieris Dmitrijs Utkins.