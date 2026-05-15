Žurnālists, kurš paredzēja Prigožina sacelšanos, prognozē Krievijai lietas, kas robežojas ar fantāziju, bet varētu kļūt par realitāti 0
Žurnālists Ivans Jakovins, kura prognoze par Prigožina dumpi savulaik piepildījās ar lielu precizitāti, nācis klajā ar jaunu, teju neticamu paziņojumu. Viņš pieļauj, ka Rietumu mediju rīcībā šobrīd varētu būt reāla informācija par Krievijā briestošu sazvērestību.
Savā “YouTube” kanālā Jakovins atgādināja par savu iepriekšējo veiksmi: “Jāatzīst, ka savā nevaldāmajā optimismā vairākkārt esmu solījis Putinam nepatikšanas un sazvērestības, bet viņam viss kā pīlei ūdens. Tomēr vienreiz man izrādījās taisnība – 2023. gada sākumā es teicu, ka Prigožins ar savu “Vagner” noteikti sacelsies. Toreiz man neviens neticēja, jo valdīja uzskats, ka viņš ir simtprocentīgi atkarīgs no Putina. Šoreiz situācija atkal var būt nopietna.’
Analītiķis norāda, ka pašreizējā informatīvā kampaņa lielākajos Rietumu izdevumos viņam stipri atgādina 2021. un 2022. gada ziemas notikumus. Toreiz mediji, atsaucoties uz anonīmiem avotiem izlūkdienestos, ziņoja par Putina plāniem uzbrukt Ukrainai.
“Toreiz maz kurš ticēja, jo ideja par karu Eiropā šķita pārāk neprātīga,” skaidro politikas apskatnieks. “Taču mums visiem vajadzēja ticēt Rietumu medijiem, jo izrādījās, ka viņi precīzi zināja, kas notiek Kremļa gaiteņos un ko tur plāno. Viņiem bija uzticami informācijas avoti.”
Jakovins uzsver, ka tagad situācija atkārtojas. Lasot ziņas par iespējamo nestabilitāti Krievijas elitē, viņš saskata tās pašas pazīmes: “Situācija Putinam kopumā ir slikta. Es pats šobrīd klaju sazvērestību vai revolūciju vēl neredzu, bet Rietumu prese par to raksta tik pārliecinoši, ka rodas jautājums – varbūt viņi tiešām zina ko tādu, ko nezinām mēs ar jums?”
Žurnālists jau iepriekš ir devis mājienus par “revolūciju uz fantastikas robežas”, kas varētu mainīt gan kara gaitu, gan vēsturi, un pieļauj, ka Putinu varētu sagaidīt nepatīkami “pārsteigumi”, kuros Ukrainas pirksts pat nebūs saskatāms.