Atkritumu pārstrādes hakatonā būs iespēja iegūt 10 000 eiro balvu







Jaunas un dzīvotspējīgas poligona “Daibe” atkritumu pārstrādes idejas, kas balstītas aprites ekonomikas principos, uzņēmums “ZAAO” ar partneriem piedāvā radīt hakatonā, ko rīkos šovasar 21.–22. augustā.

Risinājumus vērtēs profesionāļu žūrija. Hakatona balvu fonds – 15 tūkst. eiro, galvenā balva – 10 tūkst. eiro, paredzētas arī simpātiju balvas no “Mercury International”. Pieteikšanās līdz 1. jūlijam.

Hakatona dalībniekiem – jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem, vides entuziastiem u. c. – tiks piedāvāti trīs atkritumu veidi: riepas, stikla šķiedras atkritumi un no atkritumiem iegūtais kurināmais, lai radītu idejas un inovācijas to izpētes un pārstrādes veicināšanai.

Latvijā atkritumu pārstrādē joprojām ir brīvas nišas, lai varētu domāt par jaunu pārstrādes uzņēmuma veidošanu.

Potenciālajam pārstrādes uzņēmuma veidotājam tiks piedāvātas iespējas infrastruktūras izveidei reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā „Daibe”. Labākās idejas paredzēts iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā tālākai attīstīšanai.

Hakatona laikā mentori dalībniekiem palīdzēs turēties „rāmjos” un virzīties uz mērķi, sniegs profesionālus padomus, dalīsies savā pieredzē, uzmundrinās un nepieciešamības gadījumā izteiks kritiku.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas ziņojumu Latvijā ir jāpalielina atkritumu pārstrāde, kā arī jāveicina aprites ekonomikas pamata radīšana, lai noteiktā apjomā un termiņā sasniegtu atkritumu direktīvās un valsts tiesību aktos izvirzītos mērķus.

Atkritumu pārstrādes projekta ideja ietver esošo materiālu izpētes procesu jauna materiāla radīšanai, kas izmantojams tautsaimniecībā vai ir izejviela jauna produkta radīšanai.

Vairāk informācijas: www.daibezero.lv