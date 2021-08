Tenisiste Aļona Ostapenko

Atpakaļ uz uzvaru takas: Ostapenko pārtraukusi trīs zaudējumu sēriju Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Tenisiste Aļona Ostapenko pārvarējusi Sinsinati tenisa WTA 1000 turnīra pirmo kārtu, pārtraucot trīs zaudējumu sēriju.

Pēc zaudējuma Vimbldonas čempionāta trešajā kārtā, kas bija vēl jūlija sākumā, Ostapenko cieta neveiksmes arī Tokijas olimpisko spēļu un Monreālas WTA 1000 turnīra pirmajos mačos.

Pasaules labākās tenisistes šobrīd atrodas Ziemeļ­amerikā, kur 30. augustā sāksies sezonas noslēdzošais “Grand Slam” turnīrs – ASV atklātais čempionāts. Sinsinati ir pēdējā lielā pārbaude.

Ostapenko cīņu pret slovēnieti Tamāru Zidanšeku sāka vareni, uzvarot pirmajos četros geimos, pretiniecei ļaujot uzvarēt vien divās izspēlēs.

Tālāk jau līdzīga cīņa, slovēniete atspēlējās, bet pie 6-5 Ostapenko ceturto reizi setā guva punktu pretinieces servē.

Otrajā setā Latvijas sportiste jau dominēja, izmantojot vēl divas breikbumbas, kas ļāva svinēt panākumu ar 7-5, 6-1.

Ostapenko pasaules rangā ir 32. vietā, Zidanšeka, kura šosezon aizkļuva līdz Francijas atklātā čempionāta pusfinālam, septiņas pozīcijas zemāk.

Otrajā kārtā pretim nāks ranga 14. vietā esošā amerikāniete Dženifera Breidija, kuru Ostapenko trīs savstarpējās spēlēs uzvarējusi reizi, pēdējos divos mačos zaudējot bez lieliem variantiem, arī šosezon Madridē (2-6, 1-6).

Otro kārtu Ostapenko sasniegusi arī dubultspēļu turnīrā, kur pārī ar Džilu Teihmani no Šveices pārspēja Gaļinu Voskobojevu no Kazahstānas un Veru Zvonarevu no Krievijas – 6-3, 6-3.