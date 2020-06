Basketbolists Artūrs Strautiņš optimistiski raugās nākamās sezonas virzienā. Foto: Ilmārs Stūriška

No šīs nedēļas lielāku brīvību var baudīt Latvijas sporta saime, jo profesionāļiem un pieaugušo izlases dalībniekiem atļauti kontakta treniņi. Kopā sanākušas basketbola un volejbola valstsvienības, bet futbolisti gaida zaļo gaismu sezonas uzsākšanai.

Brīvprātīgs apmeklējums

“Elektrum” olimpiskajā centrā dzīvību atgriezuši basketbolisti – divas reizes nedēļā kopā sanāks vīriešu, U-18 un U-16 izlases, pēc identiska grafika trenēsies arī sieviešu un meiteņu izlases.

Uz pirmo nacionālās komandas treniņu sapulcējās 12 spēlētāji, kuri tika sadalīti divās grupās, paralēli strādājot basketbola laukumā un trenažieru zālē. Apmeklējums brīvprātīgs, no lielajiem dūžiem ierindā bija vien Jānis Timma, kura darbošanos malā pacietīgi vēroja mazais dēlēns.

Laika gaitā spēlētāju loks pamainīsies, kopīgi treniņi paredzēti divus mēnešus.

No treneru kolektīva lielākais iedegums vērojams galvenajam – Robertam Štelmaheram. “Bija āra darbi, iztīrīju māju,” viņš skaidroja, ka pandēmijas laikā nav laiskojies mauriņā. Pirmais treniņš ļoti vienkāršs – metieni, dribla vingrinājumi. Lai arī atļauts kontakts, pagaidām agresīvāks basketbols nemaz nav plānots.

“Arī klubā sākumā treniņi ir bez kontakta un soli pa solim iet uz priekšu, jo sasteidzot var gūt traumas,” norādīja Štelmahers.

“Man ir liels prieks, ka tiek organizēti šie treniņi un ka spēlētāji var būt kopā, pašiem nav jāmeklē sporta zāles. Nezinām, cik ilgs laiks ir līdz nākamajai sezonai, bet tie ir vismaz divi mēneši, tā ka mērķis nav viņus dzenāt, bet atrast kopīgu valodu gan džekiem savā starpā, gan ar treneriem. Varbūt uzaicināt jaunus basketbolistus un ar viņiem vairāk individuāli pastrādāt. Šis ir ļoti labs laiks izzināt spēlētājus.”

Štelmahers pagājušajā sezonā vadīja Tallinas vienību “Kalev/Cramo”, bet šobrīd par nākotnes plāniem skaidrības neesot.

Bez darba, iespējams, paliks saspēles vadītājs Jānis Strēlnieks, jo Maskavas “CSKA” grasoties lauzt ar viņu līgumu. Tā ziņo Krievijas mediji, taču oficiāls apstiprinājums vēl jāgaida.

Tāpat arī par Artūru Strautiņu – lai gan publiski parādījusies informācija, ka uzbrucējs noslēdzis trīs gadu līgumu ar Itālijas A sērijas vienību Varēzes “Openjobmetis”, vēl nevarot teikt “hop”.

“Esmu formā, ar Ainaru Zvirgzdiņu un arī individuāli trenējos divas nedēļas – gan ar bumbu, gan svaru zālē.

Mēs kopā strādājam trešo vasaru, profesionāls treneris un palīdz labi sagatavoties sezonai,” “Latvijas Avīzei” sacīja Strautiņš, kurš Itālijā spēlē jau sešus gadus un netiek uzskatīts par leģionāru.

Pandēmijas asāko periodu viņš pavadīja vīrusa visvairāk skartajā valsts ziemeļu daļā: “Trīs nedēļas nosēdēju mājās, labi, ka draudzene bija līdzās un nenācās nīkt vienam. Pēc tam atļāva arī iet ārā, obligāti maskas bija jālieto. Izcietām, nebija tik grūti. Gaidījām jaunumus, jo ilgi nebija skaidrs, kad beigsies sezona, kad varēs braukt mājās.

Stulbi, ka viss aprāvās, jo ar Udīnes klubu (otrajā spēcīgākajā līgā) bija augsti mērķi. Neko darīt, jāgatavojas jaunajai sezonai un cerams, ka tā notiks.”

Kā uz adatām

Latvijas volejbola izlases kandidāti uzsākuši kopīgus treniņus Mežaparkā – pirmajās nedēļās strādās uz fizisko sagatavotību, pēc tam darba plānu papildinās volejbola elementi.

Pagaidām nav divu potenciālo līderu – Deniss Petrovs pēc atgriešanās no Krievijas atrodas pašizolācijā, bet Hermans Egleskalns no Francijas pārradās vakar. Šobrīd ir spēkā plāns, ka Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs, kurā Latvijai jātiekas ar Spāniju, Moldovu un Kipru, notiks no 15. augusta līdz 6. septembrim.

“Super, prieks redzēt čaļus pēc ilga pārtraukuma, jo pagājušajā gadā nebiju izlasē,” par pirmajiem treniņiem “Latvijas Avīzei” sacīja Romāns Saušs, kurš sezonu pavadīja Francijā.

“Latvijā atgriezos marta beigās, pēdējā laikā daudz trenējos mežā Babītes pusē – skrēju krosus, braucu ar riteni. Par nākamo sezonu nekas nav skaidrs, visdrīzāk, ka Francijā nepalikšu, jo tur komandu sastāvi jau gandrīz nokomplektēti.

Ir bijušas sarunas, bet summas un klubi ne tādi, ko vēlētos. Es gan apzinos, ka tagad būs grūtāk atrast komandu.”

Atšķirībā no kolēģu lēnā treniņu procesa ritējuma kā uz adatām sēž futbolisti, kam sezonas sākums iekavējies par gandrīz trim mēnešiem. Pilnvērtīgi treniņi – tas ir labi, bet gribas mēneša vidū sākt Latvijas čempionātu.

“Riga” un “RFS” kaļ plānus uzreiz pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas pirmo reizi izcīnīt Latvijas Superkausu. Ja valdības pārstāvji nebūs devuši zaļo gaismu sacensību aizvadīšanai, pastāv versija to darīt Igaunijā, lai gan par šādu scenāriju nav vienprātības.

Abi galvaspilsētas milži pārbaudes spēlē Pērnavā tikās pagājušajā nedēļā, RFS svinot uzvaru ar 2:0.

Tikmēr neskaidra situācija šobrīd ir regbija saimē – viņi iekļauti vienā kategorijā ar cīņas sporta veidiem, kam kontakta treniņi nav atļauti. Tādējādi nav pat aptuvenas nojausmas, kad varētu sākties Latvijas čempionāts.