Attiecības darbā? Lūk, šajās profesijās partneri visbiežāk tiek krāpti ar darba kolēģiem

20:41, 15. novembris 2025
Romantiskas attiecības darba vietā nav retums, un eksperti brīdina, ka tā kļūst par arvien izplatītāku parādību. Saskaņā ar “Forbes” aptauju 40% respondentu atzinuši, ka ir krāpuši savu partneri ar kādu no kolēģiem. Tas nav pārsteigums, jo daudzi darbā pavada ilgākas stundas nekā mājās.

Privātdetektīvs Pols Evanss, kurš savas karjeras laikā izmeklējis tūkstošiem neuzticības gadījumu, ir apkopojis profesijas, kurās šādi pārkāpumi sastopami visbiežāk. Daļa no rezultātiem ir negaidīti.

5. IT speciālisti

Lai gan varētu šķist, ka IT darbinieki lielākoties ir iegrimuši datoros, izmeklētājs norāda uz pretēju tendenci. Pols Evanss skaidro, ka tehnoloģijas dod iespēju viegli noslēpt sarakstes, lietot slepenas aplikācijas un komunicēt ārpus partnera redzesloka. Arī ilgstošais laiks pie datora un ikdienas stress var veicināt emocionālu tuvību ar kolēģiem.

4. Pārdošanas speciālisti

Pārdošanas joma bieži vien ir strauja, dinamiska un piesātināta ar komandējumiem. Sarunas, adrenalīns un nepārtraukti kontakti ar cilvēkiem veido vidi, kur robežas var kļūt nejūtamas. Pols atklāj: pārdošanas speciālistiem ir spēcīgas pārliecināšanas prasmes, un nereti tieši šīs spējas noved pie situācijām, kur romāns ar kolēģi vai viesnīcā sastaptu paziņu šķiet kā “nevainīgs izņēmums”.

