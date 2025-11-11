Foto. pexels.com

Kā zināt, vai kāds slepeni ir apsēsts ar tevi? 2 galvenās pazīmes 14

LA.LV
20:55, 11. novembris 2025
Veselam Psiholoģija

Amerikāņu psihologs Marks Treverss ir identificējis divas pazīmes, kas liecina, ka kāds varētu būt slepeni apsēsts ar kādu cilvēku. Rakstā žurnālam Forbes viņš skaidrojis, ka atšķirība starp aizraušanos un apsēstību slēpjas robežās.

10 lietas mājoklī, kas “apēd” tavu enerģiju
Vīramāte vellamāte? Labākās un sliktākās vīramātes pēc zodiaka zīmes un kā atrast pieeju katrai
300 eiro par plakāta turēšanu? Uzņēmējs publisko saraksti ar skolotāju, kurš atklāj ko negaidītu par jauniešu dalību protestā
“Veselīga aizraušanās ietver otra uztveršanu kā neatkarīgu un atsevišķu indivīdu. Bet, kad aizraušanās pārvēršas obsesīvā formā, situācija kļūst daudz neērtāka,” norāda Treverss.

Šādu apsēstību sauc par “limerenci” – 2015. gada pētījumā identificētas vairākas īpašības, kas raksturīgas šādiem cilvēkiem, kuri ir apmāti ar kādu – uzmācīgas un atkārtotas domas; emocionālas svārstības, kas ir atkarīgas no garastāvokļa; reakcijas, kas ir līdzīgas atkarībām.

Vienlaikus psihologs nosauc divas slepenas apsēstības pazīmes, ko apstiprina arī citi pētījumi.

