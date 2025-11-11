Kā zināt, vai kāds slepeni ir apsēsts ar tevi? 2 galvenās pazīmes 14
Amerikāņu psihologs Marks Treverss ir identificējis divas pazīmes, kas liecina, ka kāds varētu būt slepeni apsēsts ar kādu cilvēku. Rakstā žurnālam Forbes viņš skaidrojis, ka atšķirība starp aizraušanos un apsēstību slēpjas robežās.
“Veselīga aizraušanās ietver otra uztveršanu kā neatkarīgu un atsevišķu indivīdu. Bet, kad aizraušanās pārvēršas obsesīvā formā, situācija kļūst daudz neērtāka,” norāda Treverss.
Šādu apsēstību sauc par “limerenci” – 2015. gada pētījumā identificētas vairākas īpašības, kas raksturīgas šādiem cilvēkiem, kuri ir apmāti ar kādu – uzmācīgas un atkārtotas domas; emocionālas svārstības, kas ir atkarīgas no garastāvokļa; reakcijas, kas ir līdzīgas atkarībām.
Vienlaikus psihologs nosauc divas slepenas apsēstības pazīmes, ko apstiprina arī citi pētījumi.