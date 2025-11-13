Foto: LETA/LA.LV kolāža

“Labākā tēva balva ir Vilim Krištopanam, kuram svarīgāk par meitas sišanu…” Deputāta meita atklāti dalījusies stāstā par piedzīvoto vardarbību attiecībās 2

21:23, 13. novembris 2025
Plašu rezonansi sociālajos tīklos izraisījusi Eiropas Parlamenta deputāta Viļa Krištopana meitas Nikolas Stefānijas Krištopanes intervija žurnālā “Ir”. Tajā viņa atklāti dalījusies savā pieredzē, 10 gadus dzīvojot vardarbīgās attiecībās. Tieši viņas tēva pārstāvētā partija – “Latvija pirmajā vietā” – ierosināja izstāšanos no Stambulas konvencijas.

Gan intervijā, gan publiski savos sociālajos tīklos jaunā sieviete ir paudusi pateicību centram “Marta”. Centrs viņai izglāba dzīvību.

Šis brīdis ir laiks, kad viņa pirmo reizi skaļi runā par piedzīvoto – kopš brīža, kad Saeima sāka spriest par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Nikola aktīvi piedalījusies arī protestos.

Intervijā viņa atzīst, ka šos 10 gadus dzīvojusi paralēlajā pasaulē. Tāpat viņa norāda, ka izjūt bailes tikt sodītai par to, ka skaļi runā.

Plašāku interviju ar Nikolu var izlasīt jaunākajā žurnālā “Ir”, bet cilvēki, kuri jau to paspējuši izdarīt, sociālajos tīklos velta pateicības vārdus.

Lasāmas arī atklātas cilvēku pārdomas par sievietes tēva rīcību.

Atgādinām, ka oktobra beigās Saeima pēc teju 14 stundu garām debatēm pieņēma likumu izstāties no Stambulas konvencijas. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 3. novembrī neizsludināja Saeimā pieņemto lēmumu par izstāšanos, bet gan nodeva to otrreizējai caurlūkošanai. 5. novembrī Saeima ārkārtas sēdē lēma uzticēt nākamajam parlamentam pieņemt lēmumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas.

