Plašu rezonansi sociālajos tīklos izraisījusi Eiropas Parlamenta deputāta Viļa Krištopana meitas Nikolas Stefānijas Krištopanes intervija žurnālā “Ir”. Tajā viņa atklāti dalījusies savā pieredzē, 10 gadus dzīvojot vardarbīgās attiecībās. Tieši viņas tēva pārstāvētā partija – “Latvija pirmajā vietā” – ierosināja izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Gan intervijā, gan publiski savos sociālajos tīklos jaunā sieviete ir paudusi pateicību centram “Marta”. Centrs viņai izglāba dzīvību.
Šis brīdis ir laiks, kad viņa pirmo reizi skaļi runā par piedzīvoto – kopš brīža, kad Saeima sāka spriest par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Nikola aktīvi piedalījusies arī protestos.
Intervijā viņa atzīst, ka šos 10 gadus dzīvojusi paralēlajā pasaulē. Tāpat viņa norāda, ka izjūt bailes tikt sodītai par to, ka skaļi runā.
Plašāku interviju ar Nikolu var izlasīt jaunākajā žurnālā “Ir”, bet cilvēki, kuri jau to paspējuši izdarīt, sociālajos tīklos velta pateicības vārdus.
Paldies Nikolai par šo interviju .Es atvainojos ,bet V.Krištopâna ideoloğija un pàrliecība vienkârši ir àrpus skaidrà saprāta.
— Ruta Mūrniece 🇺🇦🇱🇻 (@ruta_murniece) November 13, 2025
Tu esi varonis, @NikaStefanija Vairākos līmeņos. Jau tā grūti runāt par vardarbību, bet runāt par to, zinot, ka ej pret ģimenes "vērtībām" – tas ir nākamais līmenis.
— Ksenija (@and_kse) November 13, 2025
Lasāmas arī atklātas cilvēku pārdomas par sievietes tēva rīcību.
Viss, kas jāzina par @LatvijaPirmaja ideoloģiju un @KristopansVilis marasmu- uzzinot par vardarbību pret savu meitu, pateikt, ka tā bija "2 jauniešu privātā dzīve". Vāks un #priekškars 🙁

Nikola Krištopane par gandrīz desmit gadiem vardarbīgās attiecībās
Nikola Krištopane par gandrīz desmit gadiem vardarbīgās attiecībās https://t.co/y9HjZZXnPj
— VinnTa💙💛 (@VinntaNetaa) November 13, 2025
Labākā tēva balva ir Vilim Krištopanam, kuram svarīgāk par meitas sišanu un pazemošanu attiecībās ir tas, ka viņa nav lezbiete.
""Tas ir viņas stāsts,"atbild Krištopans."Tā bija divu jauniešu privāta dzīve.Paldies dievam,normālas sievietes un vīrieša attiecības,nevis lesbietes."
— Anastasija Tetarenko-Supe (@te_anastasija) November 13, 2025
Te gribētos piebilst, ka V. Krištopāns sievietes, kas vēršas Martā, nodēvēja par zosīm.
— Guntars Meluškāns (@GMeluskans) November 13, 2025
Kā ar vienu teikumu var parādīt nemīlestību pret savu bērnu. Skarbi.
— Kora (@Kornelija_zk) November 13, 2025
Atgādinām, ka oktobra beigās Saeima pēc teju 14 stundu garām debatēm pieņēma likumu izstāties no Stambulas konvencijas. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 3. novembrī neizsludināja Saeimā pieņemto lēmumu par izstāšanos, bet gan nodeva to otrreizējai caurlūkošanai. 5. novembrī Saeima ārkārtas sēdē lēma uzticēt nākamajam parlamentam pieņemt lēmumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas.